Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом? закрадываются нехорошие подозрения
Чтобы чистильшики обуви купили на локальных хаях а понимающие об них продались на этих локальных хаях. Вы уже почти начали понимать что такое качели, через столько лет. По крайней мере уже начали подозревать.
The_Rebel написав:Ukrainian Уже оголосили на 375 млн. А Трамп так взагалі 300 млрд. нам записав заднім числом
Все ж дали 7,9 млрд. пишуть. Дякуємо США. Байден грюкає дверима? Але ще треба дивитися куди саме ці кошти підуть - на ЗСУ, економіку України чи "виробникам США для заповнення складів новим озброєнням, щоб віддати потім Україні старе"