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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11639116401164111642

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 72
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:13

  jabba написав:
  Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения

Чтобы чистильшики обуви купили на локальных хаях а понимающие об них продались на этих локальных хаях. Вы уже почти начали понимать что такое качели, через столько лет. По крайней мере уже начали подозревать. :mrgreen:

это качели с малой для спекулянтов амплитудой.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:18

  Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения

Зображення

показує, що клієнт курс "дихає"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:05

Перехід в "тінь": Як бізнес відреагує на підвищення податків
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:34

  The_Rebel написав:Ukrainian
Уже оголосили на 375 млн.
А Трамп так взагалі 300 млрд. нам записав заднім числом

Все ж дали 7,9 млрд. пишуть.
США виділяють Україні пакет допомоги на майже 8 млрд доларів

Дякуємо США. Байден грюкає дверима? Але ще треба дивитися куди саме ці кошти підуть - на ЗСУ, економіку України чи "виробникам США для заповнення складів новим озброєнням, щоб віддати потім Україні старе"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:03

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України та інших країн
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:45

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения

Зображення

НБУ думає, що Успіхи будуть вичікувати кращого курсу, щоб конвертувати свої гривнедепозити по закінченні!
Хоче збити з пантелику! :lol: :mrgreen:

Навіть, якщо б зараз банки підняли відсотки по вкладам гривнедепо скажімо до 20%, то все одно я б і далі продовжував свою справу - конвертував би у долярчики доти, доки не досягнув би результату 10/90% грн/дол!

Наразі десь приблизно вже є 50/50
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:53

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения

Зображення

НБУ думає, що Успіхи будуть вичікувати кращого курсу, щоб конвертувати свої гривнедепозити по закінченні!
Хоче збити з пантелику! :lol: :mrgreen:

Навіть, якщо б зараз банки підняли відсотки по вкладам гривнедепо скажімо до 20%, то все одно я б і далі продовжував свою справу - конвертував би у долярчики доти, доки не досягнув би результату 10/90% грн/дол!

Наразі десь приблизно вже є 50/50

Окрім виплат раз на півроку,мені краще овдп , проблема що мало у євро, депозит у євро це лакшері банківська скринька у банку
sens
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  #<1 ... 11639116401164111642
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