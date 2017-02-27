Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом? закрадываются нехорошие подозрения
Чтобы чистильшики обуви купили на локальных хаях а понимающие об них продались на этих локальных хаях. Вы уже почти начали понимать что такое качели, через столько лет. По крайней мере уже начали подозревать.
Дякуємо США. Байден грюкає дверима? Але ще треба дивитися куди саме ці кошти підуть - на ЗСУ, економіку України чи "виробникам США для заповнення складів новим озброєнням, щоб віддати потім Україні старе"
Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом? закрадываются нехорошие подозрения
НБУ думає, що Успіхи будуть вичікувати кращого курсу, щоб конвертувати свої гривнедепозити по закінченні! Хоче збити з пантелику!
Навіть, якщо б зараз банки підняли відсотки по вкладам гривнедепо скажімо до 20%, то все одно я б і далі продовжував свою справу - конвертував би у долярчики доти, доки не досягнув би результату 10/90% грн/дол!
Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом? закрадываются нехорошие подозрения
НБУ думає, що Успіхи будуть вичікувати кращого курсу, щоб конвертувати свої гривнедепозити по закінченні! Хоче збити з пантелику!
Навіть, якщо б зараз банки підняли відсотки по вкладам гривнедепо скажімо до 20%, то все одно я б і далі продовжував свою справу - конвертував би у долярчики доти, доки не досягнув би результату 10/90% грн/дол!
Наразі десь приблизно вже є 50/50
Окрім виплат раз на півроку,мені краще овдп , проблема що мало у євро, депозит у євро це лакшері банківська скринька у банку