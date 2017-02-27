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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2024 21:18
Вело написав: Бетон написав:
а я доволен происходящим.
хоть какая-то расплата всем вам за выбор 2019
шо риг, треба було Бойка обирати?
Судячи по риториці, бойко для тебе ідеал. Вибрали нащадка ригів в зеленому кольорі
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Бетон
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