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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11640116411164211643

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 72
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:18

  Вело написав:
  Бетон написав:а я доволен происходящим.
хоть какая-то расплата всем вам за выбор 2019

шо риг, треба було Бойка обирати?

Судячи по риториці, бойко для тебе ідеал. Вибрали нащадка ригів в зеленому кольорі
Бетон
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Модератори: Ірина_, Модератор

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