RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11640116411164211643

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 72
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:23

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!


Прогноз працює лише на завтра або завтра
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17880
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:38

  sens написав:завтра євро трохи вгору

Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 23.05.14
Подякував: 604 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:48

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

а ти реально довгострокові прогнози даєш :D

а якщо перетне, капелюха з'їж? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 29.09.19
Подякував: 659 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:51

  Vadim_ написав:
  sens написав:завтра євро трохи вгору

Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45


Вам не пощастило
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17880
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:20

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

Более расширенный прогноз наличного доллара США до конца месяца:
не превысит 42,00
не упадет ниже 41,00 :D
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 949
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:44

А боротьба за медаль - триває!)))

  Victor8 написав:
  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

Более расширенный прогноз наличного доллара США до конца месяца:
не превысит 42,00
не упадет ниже 41,00 :D

Ехххххххх, отак ми з вами беремо і просто відбираємо майбутню медаль у Юри-61! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6902
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
  #<1 ... 11640116411164211643
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3462, 3463, 3464
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34632 37105057
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2024 16:08
Олежан
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13306521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23225773
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5743)
27.09.2024 16:31
Ринок ОВДП (6848)
27.09.2024 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.