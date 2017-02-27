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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:23
Успіх написав: sens написав:
завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору
до кінця цього місяця!!!
Прогноз працює лише на завтра або завтра
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sens
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:38
sens написав:завтра євро трохи вгору
Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45
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Vadim_
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:48
Успіх написав: sens написав:
завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору
до кінця цього місяця!!!
а ти реально довгострокові прогнози даєш
а якщо перетне, капелюха з'їж?
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Shaman
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:51
Vadim_ написав: sens написав:завтра євро трохи вгору
Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45
Вам не пощастило
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sens
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:20
Успіх написав: sens написав:
завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору
до кінця цього місяця!!!
Более расширенный прогноз наличного доллара США до конца месяца:
не превысит 42,00
не упадет ниже 41,00
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Victor8
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:44
Victor8 написав: Успіх написав: sens написав:
завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору
до кінця цього місяця!!!
Более расширенный прогноз наличного доллара США до конца месяца:
не превысит 42,00
не упадет ниже 41,00
Ехххххххх, отак ми з вами беремо і просто відбираємо майбутню медаль у Юри-61!
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