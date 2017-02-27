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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11640116411164211643

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 72
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:23

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!


Прогноз працює лише на завтра або завтра
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:38

  sens написав:завтра євро трохи вгору

Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:48

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

а ти реально довгострокові прогнози даєш :D

а якщо перетне, капелюха з'їж? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:51

  Vadim_ написав:
  sens написав:завтра євро трохи вгору

Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45


Вам не пощастило
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:20

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

Более расширенный прогноз наличного доллара США до конца месяца:
не превысит 42,00
не упадет ниже 41,00 :D
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:44

А боротьба за медаль - триває!)))

  Victor8 написав:
  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

Более расширенный прогноз наличного доллара США до конца месяца:
не превысит 42,00
не упадет ниже 41,00 :D

Ехххххххх, отак ми з вами беремо і просто відбираємо майбутню медаль у Юри-61! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:43

Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:32

  75stasstas75 написав:Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро

Тепер догори?
Investor_K
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