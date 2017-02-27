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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11640116411164211643

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 73
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
36
42,00-42,50
16%
12
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:23

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!


Прогноз працює лише на завтра або завтра
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:38

  sens написав:завтра євро трохи вгору

Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:48

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

а ти реально довгострокові прогнози даєш :D

а якщо перетне, капелюха з'їж? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:51

  Vadim_ написав:
  sens написав:завтра євро трохи вгору

Ага , сьогодні -10 копійок.
USD 41.35 / 41.55
EUR 46.25 / 46.45


Вам не пощастило
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:20

  Успіх написав:
  sens написав:завтра
Ладно, так вже і бути))
Даю 100500% прогноз, що реально збудеться!!!

Долар на готівці НЕ перетне 42 вгору до кінця цього місяця!!!

Более расширенный прогноз наличного доллара США до конца месяца:
не превысит 42,00
не упадет ниже 41,00 :D
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:43

Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:32

  75stasstas75 написав:Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро

Тепер догори?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 22:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Прогнози ФРС та ЄЦБ по зниженню облікових ставок можуть виявитися знадто оптимістичними. Причина дуже проста - продовольча інфляція увійде з під контролю.
Станом на 20 вересня пшениця в портах Франції коштує всього 245 дол./т. (влітку опускалася до 215).
Це цілком відображує помірне скорочення експорту пшениці з росії у 24/25 м.р. в звіті Міністерства сільського господарства США з 55.5 до 48 млн.т.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0924.pdf
Останні дані орківських аналітиків показують більш значние зниження експорту пшениці до 40.4 млн т. Загалом зниження врожаю зернових по рф 22-23 млн. т. на фоні і так неврожайного 2023 р. Скоріш за все експорт зерна з 15 лютого 2025 року з рф буде заборонений. Це все +- стосується й України з Молдовою та Румунією. Звісне не тільки пшениці а й всіх зернових та олійних культур.
Як тільки ця реальність попаде в жовтневий звіт МСГ США біржові світові значно підскочать. Далі справа ще гірша. В Україні та європейській частині росії стоїть дуже суха погода. Озимі ще не посходили. І якщо взяти прогноз погоди по якомусь Тамбову, то хоч якісь опади очікуються лише 8 жовтня.
https://meteofor.com.ua/weather-tambov-4440/month/
А це не дасть озимим культурам в Європейській частині росії окрім Краснодарського краю необхідних 45-50 днів розвитку до зупинки вегетації при зниженні температури до +4. На моменті я бачу лише 20-25 днів до початку листопада. А це означає дуже слабий врожай озимих у 2025 році або необхідність навесні пересівати більшість озимих площ на росії та врожай десь в серпні, а не в червні, що ще більше підігріє світові ціни.
Свій вплив внесе і війна за рахунок мобілізації та працевлаштуванні в опк чоловіків працездатного віку.

Тому облікові ставки в розвинених країнах (окрім Японії) біля 4% залишаться до кінця 2025 року через високу інфляцію.

Це все відбувається допоки увага переважно прикована до виборів в США.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 02:27

  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро

Тепер догори?

Можливо..
75stasstas75
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