Пишуть, що в Казахстані все ок.
Але Казахстан то більше локальний ринок Середньої Азії, а не світовий. Бо немає можливості недорого експортувати.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2024 08:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Пишуть, що в Казахстані все ок.
Але Казахстан то більше локальний ринок Середньої Азії, а не світовий. Бо немає можливості недорого експортувати.
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