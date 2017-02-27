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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11641116421164311644

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 73
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
36
42,00-42,50
16%
12
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 08:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:В Казахстане тоже засуха как и у нас?

Пишуть, що в Казахстані все ок.
https://ukragroconsult.com/ru/news/kaza ... -mln-tonn/
Але Казахстан то більше локальний ринок Середньої Азії, а не світовий. Бо немає можливості недорого експортувати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:01

А загалом, прекрасна Маркіза, все чудово - так чудово! ©

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро

Тепер догори?

Можливо..

Покищо НЕ можливо))
Ще виплати військовим не прийшли... затримують.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:24

  барабашов написав:
  Denik написав:Прогнози ФРС та ЄЦБ по зниженню облікових ставок можуть виявитися знадто оптимістичними. Причина дуже проста - продовольча інфляція увійде з під контролю.
Станом на 20 вересня пшениця в портах Франції коштує всього 245 дол./т. (влітку опускалася до 215).
Це цілком відображує помірне скорочення експорту пшениці з росії у 24/25 м.р. в звіті Міністерства сільського господарства США з 55.5 до 48 млн.т.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0924.pdf
Останні дані орківських аналітиків показують більш значние зниження експорту пшениці до 40.4 млн т. Загалом зниження врожаю зернових по рф 22-23 млн. т. на фоні і так неврожайного 2023 р. Скоріш за все експорт зерна з 15 лютого 2025 року з рф буде заборонений. Це все +- стосується й України з Молдовою та Румунією. Звісне не тільки пшениці а й всіх зернових та олійних культур.
Як тільки ця реальність попаде в жовтневий звіт МСГ США біржові світові значно підскочать. Далі справа ще гірша. В Україні та європейській частині росії стоїть дуже суха погода. Озимі ще не посходили. І якщо взяти прогноз погоди по якомусь Тамбову, то хоч якісь опади очікуються лише 8 жовтня.
https://meteofor.com.ua/weather-tambov-4440/month/
А це не дасть озимим культурам в Європейській частині росії окрім Краснодарського краю необхідних 45-50 днів розвитку до зупинки вегетації при зниженні температури до +4. На моменті я бачу лише 20-25 днів до початку листопада. А це означає дуже слабий врожай озимих у 2025 році або необхідність навесні пересівати більшість озимих площ на росії та врожай десь в серпні, а не в червні, що ще більше підігріє світові ціни.
Свій вплив внесе і війна за рахунок мобілізації та працевлаштуванні в опк чоловіків працездатного віку.

Тому облікові ставки в розвинених країнах (окрім Японії) біля 4% залишаться до кінця 2025 року через високу інфляцію.

Це все відбувається допоки увага переважно прикована до виборів в США.

В Казахстане тоже засуха как и у нас?
В рашке дождики в начале октября пройдут, но вроде на северо-западе, за южнее Калинина и Ярославля не в курсе
Но морозец на покров и чуть позже может нам поможет :mrgreen:

Поки товстий схудне..
Сколько в раше процентов занимает экспорт зерновых? А в Украине?..
Так отож
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:44

Ввезення готівкової валюти за 8 міс.–2024 досягло рекордного показника з 2014 р. – $9,9 млрд

Ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року становило $9,89 млрд, що на 80,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року і на 4,5% – загальний обсяг завезеної за 2023 рік валюти, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

Згідно з нею, це найвищий показник із 2014 року, коли ввезення готівкової валюти за рік становило $12,43 млрд.

Зокрема, за серпень банки ввезли в Україну $1,09 млрд в еквіваленті, що, зі свого боку, менше, ніж $1,31 млрд у липні, $1,33 млрд у червні та $1,18 млрд у травні.

За даними статистики, на долари США і євро припало 77,5% і 22,5% усієї ввезеної готівкової валюти в серпні відповідно.

Водночас поставки доларів знизилися з $960,8 млн у липні до $840,8 млн у серпні, тоді як ввезення євро знизилося другий місяць поспіль: з $348,7 млн у липні до $243,9 млн у серпні.
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