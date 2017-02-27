Denik написав:Прогнози ФРС та ЄЦБ по зниженню облікових ставок можуть виявитися знадто оптимістичними. Причина дуже проста - продовольча інфляція увійде з під контролю. Станом на 20 вересня пшениця в портах Франції коштує всього 245 дол./т. (влітку опускалася до 215). Це цілком відображує помірне скорочення експорту пшениці з росії у 24/25 м.р. в звіті Міністерства сільського господарства США з 55.5 до 48 млн.т. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0924.pdf Останні дані орківських аналітиків показують більш значние зниження експорту пшениці до 40.4 млн т. Загалом зниження врожаю зернових по рф 22-23 млн. т. на фоні і так неврожайного 2023 р. Скоріш за все експорт зерна з 15 лютого 2025 року з рф буде заборонений. Це все +- стосується й України з Молдовою та Румунією. Звісне не тільки пшениці а й всіх зернових та олійних культур. Як тільки ця реальність попаде в жовтневий звіт МСГ США біржові світові значно підскочать. Далі справа ще гірша. В Україні та європейській частині росії стоїть дуже суха погода. Озимі ще не посходили. І якщо взяти прогноз погоди по якомусь Тамбову, то хоч якісь опади очікуються лише 8 жовтня. https://meteofor.com.ua/weather-tambov-4440/month/ А це не дасть озимим культурам в Європейській частині росії окрім Краснодарського краю необхідних 45-50 днів розвитку до зупинки вегетації при зниженні температури до +4. На моменті я бачу лише 20-25 днів до початку листопада. А це означає дуже слабий врожай озимих у 2025 році або необхідність навесні пересівати більшість озимих площ на росії та врожай десь в серпні, а не в червні, що ще більше підігріє світові ціни. Свій вплив внесе і війна за рахунок мобілізації та працевлаштуванні в опк чоловіків працездатного віку.
Тому облікові ставки в розвинених країнах (окрім Японії) біля 4% залишаться до кінця 2025 року через високу інфляцію.
Це все відбувається допоки увага переважно прикована до виборів в США.
В Казахстане тоже засуха как и у нас? В рашке дождики в начале октября пройдут, но вроде на северо-западе, за южнее Калинина и Ярославля не в курсе Но морозец на покров и чуть позже может нам поможет
Поки товстий схудне.. Сколько в раше процентов занимает экспорт зерновых? А в Украине?.. Так отож
Ввезення готівкової валюти за 8 міс.–2024 досягло рекордного показника з 2014 р. – $9,9 млрд
Ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року становило $9,89 млрд, що на 80,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року і на 4,5% – загальний обсяг завезеної за 2023 рік валюти, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).
Згідно з нею, це найвищий показник із 2014 року, коли ввезення готівкової валюти за рік становило $12,43 млрд.
Зокрема, за серпень банки ввезли в Україну $1,09 млрд в еквіваленті, що, зі свого боку, менше, ніж $1,31 млрд у липні, $1,33 млрд у червні та $1,18 млрд у травні.
За даними статистики, на долари США і євро припало 77,5% і 22,5% усієї ввезеної готівкової валюти в серпні відповідно.
Водночас поставки доларів знизилися з $960,8 млн у липні до $840,8 млн у серпні, тоді як ввезення євро знизилося другий місяць поспіль: з $348,7 млн у липні до $243,9 млн у серпні.