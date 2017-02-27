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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11642116431164411645

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 74
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
50%
37
42,00-42,50
16%
12
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:06

  Успіх написав:Сталось чудо із чудес!© :)

Сьогодні в НЕДІЛЮ прийшла премія! :shock:

А як же не банківські дні і всяке таке бла-бла-бла?

Скільки?
Investor_K
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Повідомлень: 10034
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:44

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Сталось чудо із чудес!© :)

Сьогодні в НЕДІЛЮ прийшла премія! :shock:

А як же не банківські дні і всяке таке бла-бла-бла?

Скільки?

Скільки заслужив стільки і заплатили! :D
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Повідомлень: 6956
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