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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2024 20:06
Успіх написав:
Сталось чудо із чудес!©
Сьогодні в НЕДІЛЮ прийшла премія!
А як же не банківські дні і всяке таке бла-бла-бла?
Скільки?
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Investor_K
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Додано: Нед 29 вер, 2024 20:44
Investor_K написав: Успіх написав:
Сталось чудо із чудес!©
Сьогодні в НЕДІЛЮ прийшла премія!
А як же не банківські дні і всяке таке бла-бла-бла?
Скільки?
Скільки заслужив стільки і заплатили!
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:08
Успіх написав: Investor_K написав: Успіх написав:
Сталось чудо із чудес!©
Сьогодні в НЕДІЛЮ прийшла премія!
А як же не банківські дні і всяке таке бла-бла-бла?
Скільки?
Скільки заслужив стільки і заплатили!
Тема про ринок - скільки сот баксів у скарбниці на третю квартиру )?
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sens
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:13
sens
На одну смартквартиру з ремонтом мало б вистачити
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Успіх
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- Повідомлень: 6959
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 950 раз.
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3
8
1
3
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