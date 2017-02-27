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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11642116431164411645

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 74
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
50%
37
42,00-42,50
16%
12
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:На третий год пан заметил, что существует фактор, в огромной мере невелирующий все остальные.

нивелирующий
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:01

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тут головне щоб не підвищували
ihorsic
 
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