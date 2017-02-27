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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2024 09:51
Сибарит написав:
На третий год пан заметил, что существует фактор, в огромной мере невелирующий все остальные.
нивелирующий
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Додано: Пон 30 вер, 2024 17:01
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:13
Тут головне щоб не підвищували
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