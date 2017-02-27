нивелирующий
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2024 09:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 вер, 2024 17:01
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тут головне щоб не підвищували
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:30
Если НБУ не планирует менять учетную ставку, это можно расценивать как то, что НБУ видит стабильность национальной валюты.
С небольшими отклонениями курса, естественно.
IMHO.
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:55
НБУ балансує між Сциллою надлишковою ліквідності (треба тримати високу ставку, щоб зв'язати цю ліквідність) та Харибдою фінансування економіки (треба зменшувати ставку, щоб банки видавали кредити, а не заробляли на депо з нічого)
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