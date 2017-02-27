нивелирующий
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2024 09:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 вер, 2024 17:01
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тут головне щоб не підвищували
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:30
Если НБУ не планирует менять учетную ставку, это можно расценивать как то, что НБУ видит стабильность национальной валюты.
С небольшими отклонениями курса, естественно.
IMHO.
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:55
НБУ балансує між Сциллою надлишковою ліквідності (треба тримати високу ставку, щоб зв'язати цю ліквідність) та Харибдою фінансування економіки (треба зменшувати ставку, щоб банки видавали кредити, а не заробляли на депо з нічого)
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:48
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:54
отож і курс вгору
Вересень став першим місяцем з початку вторгнення росії у лютому 2024 року, коли Україна не отримала міжнародну допомогу.
https://news.finance.ua/ua/vpershe-z-po ... -partneriv
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:00
Взимку 13-14рр ввезли +8.35млрд$
Осінь (Вересень-Листопад) 2012 +7.83млрд$
Вивозять якось замало:
На сторінці є в кінці посилання на дві pdf-таблички (ввезення і вивезення).
Від січня 2012.
І по травень 2024.
Скопіював в ел.таблицю і в сумі вийшло, що в Україні залишилось 79,7505млрд$ (в еквіваленті) за цей період. )З них 46млрд$ від поч.2014р.)
Це ніби й небагато (по 2тис$ на особу), але ж це якийсь сюр...
Країна воює, окуповується -- а сюди везуть готівку й десь пачечками складають. Яка мета? 😳🙀😱
Не дивно, що москвини так вперто лізуть. Мародерити хочуть... 😞😒
Для порівняння, якщо разові виплати на старті у них 10тис$, і якщо вже 600тис за це вбиті чи поранені -- то це всього 6млрд$...
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:20
Bobua Вивіз менше 10 тис. не декларується і його ніде не видно, як і контрабанду. Тому в Україні залишилося значно менше
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Что тут такого уж удивительного? В то, что гривна в этом году укрепится обратно, уже верит только Yuri_61. А большинство ожидает продолжение и ускорение девала и скупает валюту. Должны ожидать чего-то другого в воюющей стране? И по той же причине военной неопределённости предпочитают эту валюту в бумаге под подушкой, а не на "надёжном" валютном депо или ОВГЗ где не понятно в каком виде отдадут через год (а если срочно бежать потребуется через месяц?) и какие справки при этом предварительно потребуют.
Это в одном аспекте. В другом: если ввоз кэша наверняка весь легальный и учитываемый, то откуда уверенность, что в ту статистику попал весь его вывоз?
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