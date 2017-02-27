RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11642116431164411645

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 0 5 0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:На третий год пан заметил, что существует фактор, в огромной мере невелирующий все остальные.

нивелирующий
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 18.10.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:01

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тут головне щоб не підвищували
ihorsic
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:30

Если НБУ не планирует менять учетную ставку, это можно расценивать как то, что НБУ видит стабильность национальной валюты.
С небольшими отклонениями курса, естественно.
IMHO.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:55

  Victor8 написав:Если НБУ не планирует менять учетную ставку, это можно расценивать как то, что НБУ видит стабильность национальной валюты.
С небольшими отклонениями курса, естественно.
IMHO.

НБУ балансує між Сциллою надлишковою ліквідності (треба тримати високу ставку, щоб зв'язати цю ліквідність) та Харибдою фінансування економіки (треба зменшувати ставку, щоб банки видавали кредити, а не заробляли на депо з нічого)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6901
З нами з: 29.09.19
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1485 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:48

Ярослав Железняк

За вересень трохи розпродали валюти.

На -3,2 млрд $

Враховуючи, що у вересні не було надходжень від партнерів, то очікуємо зменшення валютних резервів, які до цього були збільшені до рекордного рівня.

Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:54

  Ірина_ написав:Ярослав Железняк

За вересень трохи розпродали валюти.

На -3,2 млрд $

Враховуючи, що у вересні не було надходжень від партнерів, то очікуємо зменшення валютних резервів, які до цього були збільшені до рекордного рівня.

Зображення

отож і курс вгору

Вересень став першим місяцем з початку вторгнення росії у лютому 2024 року, коли Україна не отримала міжнародну допомогу.
https://news.finance.ua/ua/vpershe-z-po ... -partneriv
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 06.09.07
Подякував: 336 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:00

  jump написав: Ввезення готівкової валюти за 8 міс.–2024 досягло рекордного показника з 2014 р. – $9,9 млрд

Ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року становило $9,89 млрд, що на 80,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року і на 4,5% – загальний обсяг завезеної за 2023 рік валюти, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

Згідно з нею, це найвищий показник із 2014 року, коли ввезення готівкової валюти за рік становило $12,43 млрд.

Зокрема, за серпень банки ввезли в Україну $1,09 млрд в еквіваленті, що, зі свого боку, менше, ніж $1,31 млрд у липні, $1,33 млрд у червні та $1,18 млрд у травні.

За даними статистики, на долари США і євро припало 77,5% і 22,5% усієї ввезеної готівкової валюти в серпні відповідно.

Водночас поставки доларів знизилися з $960,8 млн у липні до $840,8 млн у серпні, тоді як ввезення євро знизилося другий місяць поспіль: з $348,7 млн у липні до $243,9 млн у серпні.



Взимку 13-14рр ввезли +8.35млрд$
Осінь (Вересень-Листопад) 2012 +7.83млрд$

Вивозять якось замало: https://skilky-skilky.info/u-travni-vve ... lo-na-4-4/
На сторінці є в кінці посилання на дві pdf-таблички (ввезення і вивезення).
Від січня 2012.
І по травень 2024.

Скопіював в ел.таблицю і в сумі вийшло, що в Україні залишилось 79,7505млрд$ (в еквіваленті) за цей період. )З них 46млрд$ від поч.2014р.)

Це ніби й небагато (по 2тис$ на особу), але ж це якийсь сюр...
Країна воює, окуповується -- а сюди везуть готівку й десь пачечками складають. Яка мета? 😳🙀😱
Не дивно, що москвини так вперто лізуть. Мародерити хочуть... 😞😒
Для порівняння, якщо разові виплати на старті у них 10тис$, і якщо вже 600тис за це вбиті чи поранені -- то це всього 6млрд$...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:20

Bobua Вивіз менше 10 тис. не декларується і його ніде не видно, як і контрабанду. Тому в Україні залишилося значно менше
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 29.07.22
Подякував: 691 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Це ніби й небагато (по 2тис$ на особу), але ж це якийсь сюр...
Країна воює, окуповується -- а сюди везуть готівку й десь пачечками складають. Яка мета?

Что тут такого уж удивительного? В то, что гривна в этом году укрепится обратно, уже верит только Yuri_61. А большинство ожидает продолжение и ускорение девала и скупает валюту. Должны ожидать чего-то другого в воюющей стране? И по той же причине военной неопределённости предпочитают эту валюту в бумаге под подушкой, а не на "надёжном" валютном депо или ОВГЗ где не понятно в каком виде отдадут через год (а если срочно бежать потребуется через месяц?) и какие справки при этом предварительно потребуют.

Это в одном аспекте. В другом: если ввоз кэша наверняка весь легальный и учитываемый, то откуда уверенность, что в ту статистику попал весь его вывоз?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 23.03.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11642116431164411645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3463, 3464, 3465
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34640 37109704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 12:06
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13307728
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23226418
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.