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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11643116441164511646

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 7
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Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02

Дюрі-бачі
moveton

Завезення було, мабуть, суттєво більшим.
Заробітчанські млрд навряд чи дуже потрапляли в облік.

Щодо втечі, то натовпи з пачками грошей -- це якось епічно. Не бояться так в умовах хаосу?
Краще б таки освоїти якісь USDT...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:15

  Bobua написав:Завезення було, мабуть, суттєво більшим.
Заробітчанські млрд навряд чи дуже потрапляли в облік.

Миллиарды от заробитчан последние пару лет тишком ввозятся валютным кэшем в Украину? Меня терзают смутные сомнения.

  Bobua написав:Щодо втечі, то натовпи з пачками грошей -- це якось епічно. Не бояться так в умовах хаосу?
Краще б таки освоїти якісь USDT...

Освоить можно всякое. Перевод фиата на зарубежный счёт, например. Есть с каждым вариантом и сложности. В частности, даже долларовый, не говоря уж про евровый, кэш, если не принимается за рубежом напрямую, то легко легально меняется на местные тугрики, а вот с криптой в этом плане посложнее. Так что верю, что котлета кэша, причём даже долларовая, а не евровая, большинству пока роднее.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:57

  Bobua написав:Дюрі-бачі
moveton

Завезення було, мабуть, суттєво більшим.
Заробітчанські млрд навряд чи дуже потрапляли в облік.

Щодо втечі, то натовпи з пачками грошей -- це якось епічно. Не бояться так в умовах хаосу?
Краще б таки освоїти якісь USDT...

Поки що немає кінських комісій ,тому продукт не дуже для більшості
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:58

  Дюрі-бачі написав:Bobua Вивіз менше 10 тис. не декларується і його ніде не видно, як і контрабанду. Тому в Україні залишилося значно менше

Хіба що код 095 і ввозити кожного тижня))
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:59

  moveton написав:
  Bobua написав:Це ніби й небагато (по 2тис$ на особу), але ж це якийсь сюр...
Країна воює, окуповується -- а сюди везуть готівку й десь пачечками складають. Яка мета?

Что тут такого уж удивительного? В то, что гривна в этом году укрепится обратно, уже верит только Yuri_61. А большинство ожидает продолжение и ускорение девала и скупает валюту. Должны ожидать чего-то другого в воюющей стране? И по той же причине военной неопределённости предпочитают эту валюту в бумаге под подушкой, а не на "надёжном" валютном депо или ОВГЗ где не понятно в каком виде отдадут через год (а если срочно бежать потребуется через месяц?) и какие справки при этом предварительно потребуют.

Это в одном аспекте. В другом: если ввоз кэша наверняка весь легальный и учитываемый, то откуда уверенность, что в ту статистику попал весь его вывоз?

Зараз в "+" лише військові тиловикі та неофіційно працевлаштовані.
sens
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