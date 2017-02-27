|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:21
asti написав:
Що там Райф, ще не дає акцію?!
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
Make Raiff Great Again ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5424
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1725 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:12
flysoulfly написав:
asti написав:
Що там Райф, ще не дає акцію?!
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
Make Raiff Great Again ?
А что, нужно "купить билет и назло кондуктору пойти пешком?!"
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 634
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34646
|37110997
|
|
|1989
|13308233
|
|
|7978
|23226645
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|