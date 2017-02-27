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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11644116451164611647

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 14
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
7%
1
41,00-41,50
14%
2
41,50-42,00
36%
5
42,00-42,50
29%
4
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
7%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:21

  asti написав:Що там Райф, ще не дає акцію?!
:shock:
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
:) Make Raiff Great Again ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:12

  flysoulfly написав:
  asti написав:Що там Райф, ще не дає акцію?!
:shock:
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
:) Make Raiff Great Again ?


А что, нужно "купить билет и назло кондуктору пойти пешком?!"
Миша-клиент
 
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