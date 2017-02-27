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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:21
asti написав:
Що там Райф, ще не дає акцію?!
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
Make Raiff Great Again ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 жов, 2024 14:12
flysoulfly написав:
asti написав:
Що там Райф, ще не дає акцію?!
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
Make Raiff Great Again ?
А что, нужно "купить билет и назло кондуктору пойти пешком?!"
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:23
flysoulfly написав:
asti написав:
Що там Райф, ще не дає акцію?!
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
Make Raiff Great Again ?
Та ні, це ж не я, а вони намагаються від мене здихатися
і не віддають гроші!
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asti
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Додано: Сер 02 жов, 2024 16:23
asti написав:Та ні, це ж не я, а вони намагаються від мене здихатися
і не віддають гроші!
І тому хочете, ще підкинути грошенят?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:52
Хтось пам'ятає: коли банк Глобус присилає пуш про свій "супервигідний курс" - то наступними днями курс повзе ще нижче ?
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flysoulfly
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Ірина_, Модератор
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