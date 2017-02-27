Denik написав:Прогнози ФРС та ЄЦБ по зниженню облікових ставок можуть виявитися знадто оптимістичними. Причина дуже проста - продовольча інфляція увійде з під контролю. Станом на 20 вересня пшениця в портах Франції коштує всього 245 дол./т. (влітку опускалася до 215). Це цілком відображує помірне скорочення експорту пшениці з росії у 24/25 м.р. в звіті Міністерства сільського господарства США з 55.5 до 48 млн.т. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0924.pdf Останні дані орківських аналітиків показують більш значние зниження експорту пшениці до 40.4 млн т. Загалом зниження врожаю зернових по рф 22-23 млн. т. на фоні і так неврожайного 2023 р. Скоріш за все експорт зерна з 15 лютого 2025 року з рф буде заборонений. Це все +- стосується й України з Молдовою та Румунією. Звісне не тільки пшениці а й всіх зернових та олійних культур. Як тільки ця реальність попаде в жовтневий звіт МСГ США біржові світові значно підскочать. Далі справа ще гірша. В Україні та європейській частині росії стоїть дуже суха погода. Озимі ще не посходили. І якщо взяти прогноз погоди по якомусь Тамбову, то хоч якісь опади очікуються лише 8 жовтня. https://meteofor.com.ua/weather-tambov-4440/month/ А це не дасть озимим культурам в Європейській частині росії окрім Краснодарського краю необхідних 45-50 днів розвитку до зупинки вегетації при зниженні температури до +4. На моменті я бачу лише 20-25 днів до початку листопада. А це означає дуже слабий врожай озимих у 2025 році або необхідність навесні пересівати більшість озимих площ на росії та врожай десь в серпні, а не в червні, що ще більше підігріє світові ціни. Свій вплив внесе і війна за рахунок мобілізації та працевлаштуванні в опк чоловіків працездатного віку.
Тому облікові ставки в розвинених країнах (окрім Японії) біля 4% залишаться до кінця 2025 року через високу інфляцію.
За результатами торгів 2 жовтня на торговельній біржі CBOT котирування пшениці зросли до $226 (+$5,9) за тонну, а ф’ючерси європейської пшениці на Euronext зміцніли до 233,75 (+6,25) євро/т.
Підтримку цінам надають стурбованість щодо посухи в РФ, що підігріває ринкові розмови про те, що країна може обмежити свій експорт у поточному сезоні. Загалом у Причорноморському регіоні в другій половині літа випало 20% середньої кількості опадів і відзначались високі температури, таким чином подальша суха погода може серйозно знизити норми посівної озимих і потенціал виробництва.
Також ціни зросли на тлі повідомлень про чергову атаку російських безпілотників, що пошкодили зерновий комплекс біля Дунаю, нагадуючи, що війна між двома країнами може порушити постачання пшениці.
До того ж у Австралії місцеві аналітики знизили прогноз потенціалу виробництва пшениці більш ніж на 1 млн тонн через відсутність опадів і морози.