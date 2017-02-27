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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11645116461164711648>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 23
39,00-39,50
9%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
17%
4
41,50-42,00
39%
9
42,00-42,50
17%
4
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:21

  asti написав:Що там Райф, ще не дає акцію?!
:shock:
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
:) Make Raiff Great Again ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:12

  flysoulfly написав:
  asti написав:Що там Райф, ще не дає акцію?!
:shock:
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
:) Make Raiff Great Again ?


А что, нужно "купить билет и назло кондуктору пойти пешком?!"
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:23

  flysoulfly написав:
  asti написав:Що там Райф, ще не дає акцію?!
:shock:
Ви ж від них довгенько намагалися здихатися ?
:) Make Raiff Great Again ?

Та ні, це ж не я, а вони намагаються від мене здихатися
і не віддають гроші!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Та ні, це ж не я, а вони намагаються від мене здихатися
і не віддають гроші!

І тому хочете, ще підкинути грошенят?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:52

8)
Хтось пам'ятає: коли банк Глобус присилає пуш про свій "супервигідний курс" - то наступними днями курс повзе ще нижче ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Прогнози ФРС та ЄЦБ по зниженню облікових ставок можуть виявитися знадто оптимістичними. Причина дуже проста - продовольча інфляція увійде з під контролю.
Станом на 20 вересня пшениця в портах Франції коштує всього 245 дол./т. (влітку опускалася до 215).
Це цілком відображує помірне скорочення експорту пшениці з росії у 24/25 м.р. в звіті Міністерства сільського господарства США з 55.5 до 48 млн.т.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0924.pdf
Останні дані орківських аналітиків показують більш значние зниження експорту пшениці до 40.4 млн т. Загалом зниження врожаю зернових по рф 22-23 млн. т. на фоні і так неврожайного 2023 р. Скоріш за все експорт зерна з 15 лютого 2025 року з рф буде заборонений. Це все +- стосується й України з Молдовою та Румунією. Звісне не тільки пшениці а й всіх зернових та олійних культур.
Як тільки ця реальність попаде в жовтневий звіт МСГ США біржові світові значно підскочать. Далі справа ще гірша. В Україні та європейській частині росії стоїть дуже суха погода. Озимі ще не посходили. І якщо взяти прогноз погоди по якомусь Тамбову, то хоч якісь опади очікуються лише 8 жовтня.
https://meteofor.com.ua/weather-tambov-4440/month/
А це не дасть озимим культурам в Європейській частині росії окрім Краснодарського краю необхідних 45-50 днів розвитку до зупинки вегетації при зниженні температури до +4. На моменті я бачу лише 20-25 днів до початку листопада. А це означає дуже слабий врожай озимих у 2025 році або необхідність навесні пересівати більшість озимих площ на росії та врожай десь в серпні, а не в червні, що ще більше підігріє світові ціни.
Свій вплив внесе і війна за рахунок мобілізації та працевлаштуванні в опк чоловіків працездатного віку.

Тому облікові ставки в розвинених країнах (окрім Японії) біля 4% залишаться до кінця 2025 року через високу інфляцію.

Мої висновки тижневої давнини повністю підтверджують інші аналітики.
https://www.apk-inform.com/uk/news/1544127
За результатами торгів 2 жовтня на торговельній біржі CBOT котирування пшениці зросли до $226 (+$5,9) за тонну, а ф’ючерси європейської пшениці на Euronext зміцніли до 233,75 (+6,25) євро/т.

Підтримку цінам надають стурбованість щодо посухи в РФ, що підігріває ринкові розмови про те, що країна може обмежити свій експорт у поточному сезоні. Загалом у Причорноморському регіоні в другій половині літа випало 20% середньої кількості опадів і відзначались високі температури, таким чином подальша суха погода може серйозно знизити норми посівної озимих і потенціал виробництва.

Також ціни зросли на тлі повідомлень про чергову атаку російських безпілотників, що пошкодили зерновий комплекс біля Дунаю, нагадуючи, що війна між двома країнами може порушити постачання пшениці.

До того ж у Австралії місцеві аналітики знизили прогноз потенціалу виробництва пшениці більш ніж на 1 млн тонн через відсутність опадів і морози.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:11

На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:47

  Victor8 написав:На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?

Шо, аж так?.. Сумно. Гривні нема.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:00

  Victor8 написав:На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?

Если и пробьем на несколько копеек то ненадолго.
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Чет 03 жов, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:16

Доходи держбюджету України в вересні обвалились

Значно скоротилась підтримка від міжнародних партнерів.

До загального фонду держбюджету України впродовж вересня надійшло 122,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Для порівняння, у серпні доходи держбюджету становили 386,2 млрд грн завдяки перерахуванню 228,1 млрд грн міжнародної допомоги. До цього доходи держбюджету скорочувалися шість місяців поспіль. У липні до бюджету надійшло лише 120 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Основними джерелами надходжень у вересні стали:

40,2 млрд грн – ПДВ із ввезених на митну територію України товарів;
22,6 млрд грн – ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 36,4 млрд грн, відшкодовано – 13,8 млрд грн);
21,3 млрд грн – акцизного податку;
20,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військового збору;
5,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
4,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
3,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Водночас виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,8%, Державною митною службою – 86,9%.

Загалом за підсумками вересня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 231,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,54 трлн грн.
jump
 
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