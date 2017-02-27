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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:32
Victor8 написав:
На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
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cherchiltank
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:50
cherchiltank написав: Victor8 написав:
На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
Нажаль схоже на те...
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75stasstas75
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