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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11645116461164711648

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 23
39,00-39,50
9%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
17%
4
41,50-42,00
39%
9
42,00-42,50
17%
4
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:32

  Victor8 написав:На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?

Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:50

  cherchiltank написав:
  Victor8 написав:На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?

Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)

Нажаль схоже на те...
75stasstas75
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