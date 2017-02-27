RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11645116461164711648

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 31
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
42%
13
42,00-42,50
23%
7
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:32

  Victor8 написав:На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?

Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:50

МВФ прогнозує дефіцит фінансування України на 2025 рік до $26 млрд.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 02.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 05:25

  cherchiltank написав:
  Victor8 написав:На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?

Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
А можемо і непробити
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10035
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:38

  Investor_K написав:
  cherchiltank написав:
  Victor8 написав:На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?

Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
А можемо і непробити

Почему-то вспомнился старинный биржевой анекдот.
Заходят в лифт трейдер и финансовый аналитик. Трейдер ехидно спрашивает - ну теперь хоть ты точно скажешь - "вверх" или "вниз?" :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5397
З нами з: 18.12.08
Подякував: 358 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:50

  jabba написав:Почему-то вспомнился

"Пластилиновая ворона":-)
juristkostya
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4434
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:37

  sens написав:
  moveton написав:
  Bobua написав:Це ніби й небагато (по 2тис$ на особу), але ж це якийсь сюр...
Країна воює, окуповується -- а сюди везуть готівку й десь пачечками складають. Яка мета?

Что тут такого уж удивительного? В то, что гривна в этом году укрепится обратно, уже верит только Yuri_61. А большинство ожидает продолжение и ускорение девала и скупает валюту. Должны ожидать чего-то другого в воюющей стране? И по той же причине военной неопределённости предпочитают эту валюту в бумаге под подушкой, а не на "надёжном" валютном депо или ОВГЗ где не понятно в каком виде отдадут через год (а если срочно бежать потребуется через месяц?) и какие справки при этом предварительно потребуют.

Это в одном аспекте. В другом: если ввоз кэша наверняка весь легальный и учитываемый, то откуда уверенность, что в ту статистику попал весь его вывоз?

Зараз в "+" лише військові тиловикі та неофіційно працевлаштовані.


  moveton написав:
  Bobua написав:Завезення було, мабуть, суттєво більшим.
Заробітчанські млрд навряд чи дуже потрапляли в облік.

Миллиарды от заробитчан последние пару лет тишком ввозятся валютным кэшем в Украину? Меня терзают смутные сомнения.

  Bobua написав:Щодо втечі, то натовпи з пачками грошей -- це якось епічно. Не бояться так в умовах хаосу?
Краще б таки освоїти якісь USDT...

Освоить можно всякое. Перевод фиата на зарубежный счёт, например. Есть с каждым вариантом и сложности. В частности, даже долларовый, не говоря уж про евровый, кэш, если не принимается за рубежом напрямую, то легко легально меняется на местные тугрики, а вот с криптой в этом плане посложнее. Так что верю, что котлета кэша, причём даже долларовая, а не евровая, большинству пока роднее.



Цінність пачки валюти, і навіть десяти пачок -- зрозуміла.

Але от у новинах пишуть про явно сюрну ситуацію із кучугурами пачок валют:


При обшуках викинула дві сумки з пів мільйоном доларів у вікно: ДБР затримало керівницю МСЕК
Валентина Романенко — П'ятниця, 4 жовтня 2024, 12:07


Правоохоронці викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду на незаконному збагаченні.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

...

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикрасі та коштовності.

На оприлюдненому ДБР відео зафіксовано, як син керівниці МСЕК приліг на ліжко, куди правоохоронці поклали вилучену готівку, і ніжно гладив купюри.


Дослівно ДБР: "Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави".



І тут якось взагалі неясно як ці особи можуть бачити якусь цінність у всій цій вакханалії.

І вони ж ніби не зовсім тупі -- за кордон вже багато вивели. І в нерухомість і в рахунки.
А решту навіщо було тут тримати? “Щоб що?” 😳🙀😱
А особливо таку масу. 1млн$ це вже кілограм з 10.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:53

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ

У него такое лицо, типа "давай, чтобы я не долго у тебя был, договорились?"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 17.12.22
Подякував: 97 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:16

  Bobua написав:А решту навіщо було тут тримати? “Щоб що?” 😳🙀😱
А особливо таку масу. 1млн$ це вже кілограм з 10.

Це поточна виручка за тиждень-місяць
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11645116461164711648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly, SAndriy1 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3465, 3466, 3467
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34661 37114720
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2024 18:51
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13309668
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23227358
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5778)
04.10.2024 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.