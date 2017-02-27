Что тут такого уж удивительного? В то, что гривна в этом году укрепится обратно, уже верит только. А большинство ожидает продолжение и ускорение девала и скупает валюту. Должны ожидать чего-то другого в воюющей стране? И по той же причине военной неопределённости предпочитают эту валюту в бумаге под подушкой, а не на "надёжном" валютном депо или ОВГЗ где не понятно в каком виде отдадут через год (а если срочно бежать потребуется через месяц?) и какие справки при этом предварительно потребуют.Это в одном аспекте. В другом: если ввоз кэша наверняка весь легальный и учитываемый, то откуда уверенность, что в ту статистику попал весь его вывоз?

Це ніби й небагато (по 2тис$ на особу), але ж це якийсь сюр...Країна воює, окуповується -- а сюди везуть готівку й десь пачечками складають. Яка мета?

Миллиарды от заробитчан последние пару лет тишком ввозятся валютным кэшем в Украину? Меня терзают смутные сомнения.Освоить можно всякое. Перевод фиата на зарубежный счёт, например. Есть с каждым вариантом и сложности. В частности, даже долларовый, не говоря уж про евровый, кэш, если не принимается за рубежом напрямую, то легко легально меняется на местные тугрики, а вот с криптой в этом плане посложнее. Так что верю, что котлета кэша, причём даже долларовая, а не евровая, большинству пока роднее.

Щодо втечі, то натовпи з пачками грошей -- це якось епічно. Не бояться так в умовах хаосу?Краще б таки освоїти якісь USDT...