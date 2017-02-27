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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:32
Victor8 написав:
На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
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cherchiltank
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:50
МВФ прогнозує дефіцит фінансування України на 2025 рік до $26 млрд.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 05:25
cherchiltank написав: Victor8 написав:
На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
А можемо і непробити
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Investor_K
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:38
Investor_K написав: cherchiltank написав: Victor8 написав:
На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
А можемо і непробити
Почему-то вспомнился старинный биржевой анекдот.
Заходят в лифт трейдер и финансовый аналитик. Трейдер ехидно спрашивает - ну теперь хоть ты точно скажешь - "вверх" или "вниз?"
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jabba
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:50
jabba написав:
Почему-то вспомнился
"Пластилиновая ворона":-)
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:10
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:37
sens написав: moveton написав: Bobua написав:
Це ніби й небагато (по 2тис$ на особу), але ж це якийсь сюр...
Країна воює, окуповується -- а сюди везуть готівку й десь пачечками складають. Яка мета?
Что тут такого уж удивительного? В то, что гривна в этом году укрепится обратно, уже верит только Yuri_61
. А большинство ожидает продолжение и ускорение девала и скупает валюту. Должны ожидать чего-то другого в воюющей стране? И по той же причине военной неопределённости предпочитают эту валюту в бумаге под подушкой, а не на "надёжном" валютном депо или ОВГЗ где не понятно в каком виде отдадут через год (а если срочно бежать потребуется через месяц?) и какие справки при этом предварительно потребуют.
Это в одном аспекте. В другом: если ввоз кэша наверняка весь легальный и учитываемый, то откуда уверенность, что в ту статистику попал весь его вывоз?
Зараз в "+" лише військові тиловикі та неофіційно працевлаштовані.
moveton написав: Bobua написав:
Завезення було, мабуть, суттєво більшим.
Заробітчанські млрд навряд чи дуже потрапляли в облік.
Миллиарды от заробитчан последние пару лет тишком ввозятся валютным кэшем в Украину? Меня терзают смутные сомнения.
Bobua написав:
Щодо втечі, то натовпи з пачками грошей -- це якось епічно. Не бояться так в умовах хаосу?
Краще б таки освоїти якісь USDT...
Освоить можно всякое. Перевод фиата на зарубежный счёт, например. Есть с каждым вариантом и сложности. В частности, даже долларовый, не говоря уж про евровый, кэш, если не принимается за рубежом напрямую, то легко легально меняется на местные тугрики, а вот с криптой в этом плане посложнее. Так что верю, что котлета кэша, причём даже долларовая, а не евровая, большинству пока роднее.
Цінність пачки валюти, і навіть десяти пачок -- зрозуміла.
Але от у новинах пишуть про явно сюрну ситуацію із кучугурами пачок валют:
При обшуках викинула дві сумки з пів мільйоном доларів у вікно: ДБР затримало керівницю МСЕК
Валентина Романенко — П'ятниця, 4 жовтня 2024, 12:07
Правоохоронці викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду на незаконному збагаченні.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Повідомляється, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.
...
У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикрасі та коштовності.
На оприлюдненому ДБР відео зафіксовано, як син керівниці МСЕК приліг на ліжко, куди правоохоронці поклали вилучену готівку, і ніжно гладив купюри.
Дослівно ДБР: "Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.
Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.
Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави".
І тут якось взагалі неясно як ці особи можуть бачити якусь цінність у всій цій вакханалії.
І вони ж ніби не зовсім тупі -- за кордон вже багато вивели. І в нерухомість і в рахунки.
А решту навіщо було тут тримати? “Щоб що?” 😳🙀😱
А особливо таку масу. 1млн$ це вже кілограм з 10.
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Bobua
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:53
У него такое лицо, типа "давай, чтобы я не долго у тебя был, договорились?"
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:16
Bobua написав:
А решту навіщо було тут тримати? “Щоб що?” 😳🙀😱
А особливо таку масу. 1млн$ це вже кілограм з 10.
Це поточна виручка за тиждень-місяць
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:24
Народ повине знати її призище: Тетяна Крупа яка є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії слуг народу.
Це по темі валютної гілки. В неї в квартирі знайшли 6 млн. доларів США.
Скаже, що натапала у Хом`яка.
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