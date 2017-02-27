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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:38
Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?
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Mimohod
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:58
Mimohod написав:
Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?
а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці.
в мене є підозра, що з відділення приватбанку сині долари попадають в ту обмінку (наприклад змова начальниці відділення приватбанку з власником обмінки), бо номера доларів йдуть завжди підряд
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 04 жов, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:00
Yuri_61 написав: Mimohod написав:
Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?
а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці
Навіщо, коли я вам повірив і не купляю, чекаю ваше обіцяне стрімке падіння курсу долара.
Невже ви мене обманули, а самі купляєте?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:02
Hotab написав: Yuri_61 написав: Mimohod написав:
Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?
а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці
Навіщо, коли я вам повірив і не купляю, чекаю ваше обіцяне стрімке падіння курсу долара.
Невже ви мене обманули, а самі купляєте?
я потрішки усереднюю і чекаю на всю гришу купити па 37,4
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Yuri_61
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:10
Yuri_61 написав: Yuri_61 написав: Mimohod написав:
Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?
а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці
Навіщо, коли я вам повірив і не купляю, чекаю ваше обіцяне стрімке падіння курсу долара.
Невже ви мене обманули, а самі купляєте?
я потрішки усереднюю і чекаю на всю гришу купити па 37,4
Чого чекати? Давайте втілимо ваш прогноз у життя. Продайте мені по 37.4, а я всім напишу, що ви Нострадамус
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:46
Investor_K написав: 75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
чекаю на всю гришу купити па 37,4
Досi чекаете 37,4? ну ну
Це хвантастика
Млять я ще памятаю па 8 чекали а тут вже 37.4 недосяжна мета.
Так що па пісят скоро буде
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