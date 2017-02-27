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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11646116471164811649

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 31
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
42%
13
42,00-42,50
23%
7
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:58

  Mimohod написав:Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?

а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці.
в мене є підозра, що з відділення приватбанку сині долари попадають в ту обмінку (наприклад змова начальниці відділення приватбанку з власником обмінки), бо номера доларів йдуть завжди підряд
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 04 жов, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:00

  Yuri_61 написав:
  Mimohod написав:Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?

а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці

Навіщо, коли я вам повірив і не купляю, чекаю ваше обіцяне стрімке падіння курсу долара.
Невже ви мене обманули, а самі купляєте?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:02

  Hotab написав:
  Yuri_61 написав:
  Mimohod написав:Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?

а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці

Навіщо, коли я вам повірив і не купляю, чекаю ваше обіцяне стрімке падіння курсу долара.
Невже ви мене обманули, а самі купляєте?

я потрішки усереднюю і чекаю на всю гришу купити па 37,4
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:10

  Yuri_61 написав:
  Yuri_61 написав:
  Mimohod написав:Судя по фото с кроватью проблема старых купюр уже ушла в прошлое?

а в приватбанку тільки сірі, коли не запитай, приходиться купувати не по 41,5 а по 42,5 в обмінці
Навіщо, коли я вам повірив і не купляю, чекаю ваше обіцяне стрімке падіння курсу долара.
Невже ви мене обманули, а самі купляєте?

я потрішки усереднюю і чекаю на всю гришу купити па 37,4

Чого чекати? Давайте втілимо ваш прогноз у життя. Продайте мені по 37.4, а я всім напишу, що ви Нострадамус
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:23

  Yuri_61 написав:чекаю на всю гришу купити па 37,4

Досi чекаете 37,4? ну ну :lol:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:40

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:чекаю на всю гришу купити па 37,4

Досi чекаете 37,4? ну ну :lol:

Це хвантастика
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:46

  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:чекаю на всю гришу купити па 37,4

Досi чекаете 37,4? ну ну :lol:

Це хвантастика


Млять я ще памятаю па 8 чекали а тут вже 37.4 недосяжна мета.
Так що па пісят скоро буде :shock:
Хомякоид
 
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