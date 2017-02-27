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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11647116481164911650

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 32
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
41%
13
42,00-42,50
22%
7
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:05

  Yuri_61 написав:Народ повине знати її призище: Тетяна Крупа яка є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії слуг народу.
Це по темі валютної гілки. В неї в квартирі знайшли 6 млн. доларів США.
Скаже, що натапала у Хом`яка.

Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:35

  The_Rebel написав:
  Yuri_61 написав:Народ повине знати її призище: Тетяна Крупа яка є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії слуг народу.
Це по темі валютної гілки. В неї в квартирі знайшли 6 млн. доларів США.
Скаже, що натапала у Хом`яка.

Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".

Вже ніхто той об'єм готівки не поверне - правоохоронці завжди люблять такі джекпоти
sens
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