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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:05
Yuri_61 написав:
Народ повине знати її призище: Тетяна Крупа яка є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії слуг народу.
Це по темі валютної гілки. В неї в квартирі знайшли 6 млн. доларів США.
Скаже, що натапала у Хом`яка.
Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".
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Додано: Суб 05 жов, 2024 08:35
The_Rebel написав: Yuri_61 написав:
Народ повине знати її призище: Тетяна Крупа яка є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії слуг народу.
Це по темі валютної гілки. В неї в квартирі знайшли 6 млн. доларів США.
Скаже, що натапала у Хом`яка.
Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".
Вже ніхто той об'єм готівки не поверне - правоохоронці завжди люблять такі джекпоти
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