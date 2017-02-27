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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:05
Yuri_61 написав:
Народ повине знати її призище: Тетяна Крупа яка є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії слуг народу.
Це по темі валютної гілки. В неї в квартирі знайшли 6 млн. доларів США.
Скаже, що натапала у Хом`яка.
Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".
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Додано: Суб 05 жов, 2024 08:35
The_Rebel написав: Yuri_61 написав:
Народ повине знати її призище: Тетяна Крупа яка є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії слуг народу.
Це по темі валютної гілки. В неї в квартирі знайшли 6 млн. доларів США.
Скаже, що натапала у Хом`яка.
Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".
Вже ніхто той об'єм готівки не поверне - правоохоронці завжди люблять такі джекпоти
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:35
Зайнятість у США зросла максимально з березня, перевершивши очікування
Економіка США у вересні створила 254 000 робочих місць, що перевишило очікування.
Про це повідомляє Reuters.
Кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі збільшилася на 254 тисяч робочих місць минулого місяця після зростання на 159 000 у серпні.
Це найвищий рівень із березня, коли кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі зросла на 310 000, і третій за величиною показник за рік – у січні зростання становило 256 000.
Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році.
Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.
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jump
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41
cherchiltank написав:
Які 42.5? - ви що з глузду зʼїхали?) почекайте трохи купите по 37.5)
Останній бастіон свідків дешевого долярувпав, але як дихав)
А нахрена дол. и мучаться потом с курсом. Купите евро. Валюта обычно сегодня для чего нужна?. Ещё продажи идут за валюту при покупки движ.или недвиж.имущества, а там по барабану евро или дол. А так везде нужна грн., какой смысл держать валюту?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:54
jump написав:Зайнятість у США зросла максимально з березня, перевершивши очікування
Економіка США у вересні створила 254 000 робочих місць, що перевишило очікування.
Про це повідомляє Reuters.
Кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі збільшилася на 254 тисяч робочих місць минулого місяця після зростання на 159 000 у серпні.
Це найвищий рівень із березня, коли кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі зросла на 310 000, і третій за величиною показник за рік – у січні зростання становило 256 000.
Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році.
Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.
Якщо і так збс із еконо, то для чого ФРС знижувати ставку та розігрівати еконо далі, що потягне ріст інфляції поза цільовий діапазон
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flyman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:57
jump написав:
Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році.
Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.
Чето непонятно, то ли это их текст написан по де бильному :"що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок
".
Если у них безработица меньше, с экономикой все ок, то разве это не повод спокойно/спокойнее опускать свою высоко задраную учетную ставку.
Они вроде хотели ее снижать, правильно? Так же как инфляцию?
Востаннє редагувалось a77
в Суб 05 жов, 2024 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 10:00
cherchiltank написав: Victor8 написав:
На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
При курсі на кінець року вище 42.05 ОВДП стають збитковими у валютно-доларовому еквіваленті.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 10:30
flyman написав: cherchiltank написав: Victor8 написав:
На межбанке назревает интрига по доллару США.
Пробьем ли вниз уровень 41,00 в ближайшие дни?
Думаю найближчий місяць можемо пробити 42, а зимою і 44)
При курсі на кінець року вище 42.05 ОВДП стають збитковими у валютно-доларовому еквіваленті.
Тому на кінець року буде 42.10. Морквинка повинна бути завжди недалеко від мордочки віслюка. Щоб він йшов до неї, а не кинув це. А на травень 25 - 45 грн. Щоб закінчити страждання «не мецената».
Yuri_61 написав:
панове, пропоную на цих вихідних обговорити, як кожен з вас підготувався або готовиться до відміни доларів, євро та перехід на СBDC у всьому світі.
Обговоримо після обіцяного вами курсу 37.4
До цього ви виглядаєте в костюмі «петрушки» , а ваші слова - як улю-люкання несмішного клована на чи не найсерйознішій гілці форуму.
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