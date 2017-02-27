Додано: Суб 05 жов, 2024 11:22

нешановний. хоч ваш висер потерли, небажано залишати такі хамські випадки від відповіді - тому як трохи оффтопу.знаєте, в чому секрет були часто правим?а в тому, що треба зарубатися лише в тих речах, в яких петраєш, а коли просто обізнаний - не треба бути надто самовпевненим, а коли слабо обізнаний - то краще питати в більш обізнаних, а не розповідати. тому так, в державних фінансах трохи розібрався (хоча є ще багато, що можна далі розбирати). а це важкувато, бо у вільному доступі не описано, а треба розбирати як влаштована чорна скринька, вивчаючи звіти НБУ - а цього тут майже ніхто не робить.в нерухомості не дуже обізнаний, хоча вгадали - думку про загальну ситуацію з нерухомістю збирався робити (але теж на підставі думок інших)на військовий гілці я більш дискутую про те, як має бути влаштована держава - це цікава та складна тема, але є деякі речі, які очевидні для мене й неочевидні для інших. тому накиди різних недолугих звісно є, але всі вони зникають, коли розмовляєш предметно. з тобою те саме - переходиш до конкретики - а в тебе її немає, лише загальні фрази ні про що.тому ти хоч краплину своєї впертості, як в твого тезки, ти б витратив, щоб щось реально вивчити, а не писати маячню на форумі - хоч про курси, хоч про нерухомість, хоч про ситуацію в країні. для початку хоча б рівень російської мови підтягніть "знатАк"з "повагою", ...