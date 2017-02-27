Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:05
Вже чоловік заявив, що найме найкращих адвокатів, бо "закон не забороняє тримати вдома готівку".
Додано: Суб 05 жов, 2024 08:35
Вже ніхто той об'єм готівки не поверне - правоохоронці завжди люблять такі джекпоти
Додано: Суб 05 жов, 2024 09:35
Зайнятість у США зросла максимально з березня, перевершивши очікування
Економіка США у вересні створила 254 000 робочих місць, що перевишило очікування.
Про це повідомляє Reuters.
Кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі збільшилася на 254 тисяч робочих місць минулого місяця після зростання на 159 000 у серпні.
Це найвищий рівень із березня, коли кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі зросла на 310 000, і третій за величиною показник за рік – у січні зростання становило 256 000.
Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році.
Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.
Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А нахрена дол. и мучаться потом с курсом. Купите евро. Валюта обычно сегодня для чего нужна?. Ещё продажи идут за валюту при покупки движ.или недвиж.имущества, а там по барабану евро или дол. А так везде нужна грн., какой смысл держать валюту?
Додано: Суб 05 жов, 2024 09:54
Якщо і так збс із еконо, то для чого ФРС знижувати ставку та розігрівати еконо далі, що потягне ріст інфляції поза цільовий діапазон
Додано: Суб 05 жов, 2024 09:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чето непонятно, то ли это их текст написан по де бильному :"що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок".
Если у них безработица меньше, с экономикой все ок, то разве это не повод спокойно/спокойнее опускать свою высоко задраную учетную ставку.
Они вроде хотели ее снижать, правильно? Так же как инфляцию?
Востаннє редагувалось a77 в Суб 05 жов, 2024 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 жов, 2024 10:00
Додано: Суб 05 жов, 2024 10:30
Тому на кінець року буде 42.10. Морквинка повинна бути завжди недалеко від мордочки віслюка. Щоб він йшов до неї, а не кинув це. А на травень 25 - 45 грн. Щоб закінчити страждання «не мецената».
Обговоримо після обіцяного вами курсу 37.4
До цього ви виглядаєте в костюмі «петрушки» , а ваші слова - як улю-люкання несмішного клована на чи не найсерйознішій гілці форуму.
Додано: Суб 05 жов, 2024 11:22
Игорь Алексеевич
нешановний ИА. хоч ваш висер потерли, небажано залишати такі хамські випадки від відповіді - тому як трохи оффтопу.
знаєте, в чому секрет були часто правим? а в тому, що треба зарубатися лише в тих речах, в яких петраєш, а коли просто обізнаний - не треба бути надто самовпевненим, а коли слабо обізнаний - то краще питати в більш обізнаних, а не розповідати. тому так, в державних фінансах трохи розібрався (хоча є ще багато, що можна далі розбирати). а це важкувато, бо у вільному доступі не описано, а треба розбирати як влаштована чорна скринька, вивчаючи звіти НБУ - а цього тут майже ніхто не робить.
в нерухомості не дуже обізнаний, хоча вгадали - думку про загальну ситуацію з нерухомістю збирався робити (але теж на підставі думок інших)
на військовий гілці я більш дискутую про те, як має бути влаштована держава - це цікава та складна тема, але є деякі речі, які очевидні для мене й неочевидні для інших. тому накиди різних недолугих звісно є, але всі вони зникають, коли розмовляєш предметно. з тобою те саме - переходиш до конкретики - а в тебе її немає, лише загальні фрази ні про що.
тому ти хоч краплину своєї впертості, як в твого тезки, ти б витратив, щоб щось реально вивчити, а не писати маячню на форумі - хоч про курси, хоч про нерухомість, хоч про ситуацію в країні. для початку хоча б рівень російської мови підтягніть "знатАк"
з "повагою", ...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 05 жов, 2024 11:39, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 05 жов, 2024 11:22
Цей об'єм може й ні. А от щодо іншого об'єму, що вкладений в нерухомість Австрії/Іспанії, а також Львова та Києва, то є сумніви. Воно вже по всім близьким родичам розкинуто і кінці не знайдуться. А далі схема одна й та сама в Україні - спочатку дають великий розмір застави (і то якщо справа на слуху), потім поступово зменшують і коли вже всі забувають, то хабарник виходить сухим із води. На моїй пам'яті останні крупні корупціонери ще були при Януковичу посаджені (колядник та Юлька). Далі ніхто не приходить на думку, що отримав реальний строк.
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