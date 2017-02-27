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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11648116491165011651

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 32
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
13%
4
41,50-42,00
41%
13
42,00-42,50
22%
7
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:25

  The_Rebel написав:...
Цей об'єм може й ні. А от щодо іншого об'єму, що вкладений в нерухомість Австрії/Іспанії, а також Львова та Києва, то є сумніви. Воно вже по всім близьким родичам розкинуто і кінці не знайдуться. А далі схема одна й та сама в Україні - спочатку дають великий розмір застави (і то якщо справа на слуху), потім поступово зменшують і коли вже всі забувають, то хабарник виходить сухим із води. На моїй пам'яті останні крупні корупціонери ще були при Януковичу :D :D :D посаджені (колядник та Юлька). Далі ніхто не приходить на думку, що отримав реальний строк.

ти ще Луценко корупціонером назви :D Тімошенко явно не за корупцію посадили.

а от клан Яника треба було саджати в повному складі - на їх щастя Донецьк окупували, тому багато що не доведеш...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61
панове, пропоную на цих вихідних обговорити, як кожен з вас підготувався або готовиться до відміни доларів, євро та перехід на СBDC у всьому світі.

ваше повідомлення потерли, бо в такому вигляді це відвертий стьоб. але ви свідомо чи несвідомо близькі до іншого питання. а саме - поточний рівень розвитку глобалізації та розподілу світової торгівлі та світового виробництва показав, що існуюча система міжнародних фінансів не відповідає сучасним вимогам. це й шалений дефіцит торгового балансу США, й політика по суті просто емісії саме світових фінансів та інше

й питання стоїть так - а на яких засадах має базуватися нова модель міжнародних фінансів? в кого є якийсь думки? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 жов, 2024 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:55

  Yuri_61 написав:запрошую до обговорення дуже актуальної теми, це вам не суперечки про курс па45, 42 чи 37,4, це питання зараз стає актуальним, ще кілька місяців, може менше і час Х настане
впровадження CBDC похоронять матрасні долари?

Yuri_61

давайте вже тут - може дозволять на правах оффтопу вихідного дня. бо в такому форматі питання має відношення до валютного курсу. хоча б в тому, що доларів наразі емітовано значно більше, ніж треба - й один з гіпотетичних шляхів для США вирішити це питання - запровадити якийсь обмін на нову валюту.

тоді вам доведеться презентувати, що таке CBDC. бо щоб це обговорювати, треба розуміти про що мова.

одне питання - в чому принципова відміні CBDC від звичайних грошей, емітованих центробанком в електронній формі?
Shaman
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