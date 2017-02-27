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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11648116491165011651

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 33
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
12%
4
41,50-42,00
42%
14
42,00-42,50
21%
7
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:25

  The_Rebel написав:...
Цей об'єм може й ні. А от щодо іншого об'єму, що вкладений в нерухомість Австрії/Іспанії, а також Львова та Києва, то є сумніви. Воно вже по всім близьким родичам розкинуто і кінці не знайдуться. А далі схема одна й та сама в Україні - спочатку дають великий розмір застави (і то якщо справа на слуху), потім поступово зменшують і коли вже всі забувають, то хабарник виходить сухим із води. На моїй пам'яті останні крупні корупціонери ще були при Януковичу :D :D :D посаджені (колядник та Юлька). Далі ніхто не приходить на думку, що отримав реальний строк.

ти ще Луценко корупціонером назви :D Тімошенко явно не за корупцію посадили.

а от клан Яника треба було саджати в повному складі - на їх щастя Донецьк окупували, тому багато що не доведеш...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61
панове, пропоную на цих вихідних обговорити, як кожен з вас підготувався або готовиться до відміни доларів, євро та перехід на СBDC у всьому світі.

ваше повідомлення потерли, бо в такому вигляді це відвертий стьоб. але ви свідомо чи несвідомо близькі до іншого питання. а саме - поточний рівень розвитку глобалізації та розподілу світової торгівлі та світового виробництва показав, що існуюча система міжнародних фінансів не відповідає сучасним вимогам. це й шалений дефіцит торгового балансу США, й політика по суті просто емісії саме світових фінансів та інше

й питання стоїть так - а на яких засадах має базуватися нова модель міжнародних фінансів? в кого є якийсь думки? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 жов, 2024 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:55

  Yuri_61 написав:запрошую до обговорення дуже актуальної теми, це вам не суперечки про курс па45, 42 чи 37,4, це питання зараз стає актуальним, ще кілька місяців, може менше і час Х настане
впровадження CBDC похоронять матрасні долари?

Yuri_61

давайте вже тут - може дозволять на правах оффтопу вихідного дня. бо в такому форматі питання має відношення до валютного курсу. хоча б в тому, що доларів наразі емітовано значно більше, ніж треба - й один з гіпотетичних шляхів для США вирішити це питання - запровадити якийсь обмін на нову валюту.

тоді вам доведеться презентувати, що таке CBDC. бо щоб це обговорювати, треба розуміти про що мова.

одне питання - в чому принципова відміні CBDC від звичайних грошей, емітованих центробанком в електронній формі?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:47

  a77 написав:
  jump написав:Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році.

Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.



Чето непонятно, то ли это их текст написан по де бильному :"що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок".
Если у них безработица меньше, с экономикой все ок, то разве это не повод спокойно/спокойнее опускать свою высоко задраную учетную ставку. :roll:
Они вроде хотели ее снижать, правильно? Так же как инфляцию?

С логикой тут все в порядке.
Высокие ставки помогают снизить инфляцию, но при этом подавляют активность бизнеса, поскольку кредиты становятся дорогими.
Критерием активности бизнеса у них считаются низкий уровень безработицы и количество новых рабочих мест.
Коль эти показатели улучшаются, значит побочные эффекты от борьбы с инфляцией при помощи высоких ставок не критичны. Можно продолжать лечение.
То, что получается одновременно снижать и инфляцию, и безработицу - редкая удача.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:41

  Сибарит написав:С логикой тут все в порядке.
Высокие ставки помогают снизить инфляцию, но при этом подавляют активность бизнеса, поскольку кредиты становятся дорогими.
Критерием активности бизнеса у них считаются низкий уровень безработицы и количество новых рабочих мест.
Коль эти показатели улучшаются, значит побочные эффекты от борьбы с инфляцией при помощи высоких ставок не критичны. Можно продолжать лечение.
То, что получается одновременно снижать и инфляцию, и безработицу - редкая удача.


Спасибо, что напомнили. А то какое-то время не следил пристально за движениями и речами фрс , немного подзабыл и запутался в их играх со ставкой :) .
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

як фінмоніторинг та НАЗК змогли прогавити Крупу? з її статками?
Чому керівники цих органів не покарані за це?
Цитата:
Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького.

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів. Всі ці статки вона не внесла до свої щорічної декларації.

https://www.rbc.ua/rus/news/skandal-iz- ... 28733.html
від себе: Тетяна Крупа тільки синіми доларами брала хабарі, зауважте, далекоглядна.
Із таких, як вона, соточку чи дві пересічний собі в матрас купити не може синіх доларів
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:10

Shaman

наїзд то був на Хотаба


Я щось важливе пропустив?)

А, то ІА мироточив? Тоді не важливо, ясно.
Не ясно лише чому він відірвався від вечірньої піци (яку «хаває» після «курАчки» ) і згадав мене. Я про нього вже і призабув))
Hotab
 
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  #<1 ... 11648116491165011651
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