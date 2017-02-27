The_Rebel написав:... Цей об'єм може й ні. А от щодо іншого об'єму, що вкладений в нерухомість Австрії/Іспанії, а також Львова та Києва, то є сумніви. Воно вже по всім близьким родичам розкинуто і кінці не знайдуться. А далі схема одна й та сама в Україні - спочатку дають великий розмір застави (і то якщо справа на слуху), потім поступово зменшують і коли вже всі забувають, то хабарник виходить сухим із води. На моїй пам'яті останні крупні корупціонери ще були при Януковичу посаджені (колядник та Юлька). Далі ніхто не приходить на думку, що отримав реальний строк.
ти ще Луценко корупціонером назви Тімошенко явно не за корупцію посадили.
а от клан Яника треба було саджати в повному складі - на їх щастя Донецьк окупували, тому багато що не доведеш...
Yuri_61 панове, пропоную на цих вихідних обговорити, як кожен з вас підготувався або готовиться до відміни доларів, євро та перехід на СBDC у всьому світі.
ваше повідомлення потерли, бо в такому вигляді це відвертий стьоб. але ви свідомо чи несвідомо близькі до іншого питання. а саме - поточний рівень розвитку глобалізації та розподілу світової торгівлі та світового виробництва показав, що існуюча система міжнародних фінансів не відповідає сучасним вимогам. це й шалений дефіцит торгового балансу США, й політика по суті просто емісії саме світових фінансів та інше
й питання стоїть так - а на яких засадах має базуватися нова модель міжнародних фінансів? в кого є якийсь думки?
Yuri_61 написав:запрошую до обговорення дуже актуальної теми, це вам не суперечки про курс па45, 42 чи 37,4, це питання зараз стає актуальним, ще кілька місяців, може менше і час Х настане впровадження CBDC похоронять матрасні долари?
Yuri_61
давайте вже тут - може дозволять на правах оффтопу вихідного дня. бо в такому форматі питання має відношення до валютного курсу. хоча б в тому, що доларів наразі емітовано значно більше, ніж треба - й один з гіпотетичних шляхів для США вирішити це питання - запровадити якийсь обмін на нову валюту.
тоді вам доведеться презентувати, що таке CBDC. бо щоб це обговорювати, треба розуміти про що мова.
одне питання - в чому принципова відміні CBDC від звичайних грошей, емітованих центробанком в електронній формі?
jump написав:Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році.
Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.
Чето непонятно, то ли это их текст написан по де бильному :"що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок". Если у них безработица меньше, с экономикой все ок, то разве это не повод спокойно/спокойнее опускать свою высоко задраную учетную ставку. Они вроде хотели ее снижать, правильно? Так же как инфляцию?
С логикой тут все в порядке. Высокие ставки помогают снизить инфляцию, но при этом подавляют активность бизнеса, поскольку кредиты становятся дорогими. Критерием активности бизнеса у них считаются низкий уровень безработицы и количество новых рабочих мест. Коль эти показатели улучшаются, значит побочные эффекты от борьбы с инфляцией при помощи высоких ставок не критичны. Можно продолжать лечение. То, что получается одновременно снижать и инфляцию, и безработицу - редкая удача.
Сибарит написав:С логикой тут все в порядке. Высокие ставки помогают снизить инфляцию, но при этом подавляют активность бизнеса, поскольку кредиты становятся дорогими. Критерием активности бизнеса у них считаются низкий уровень безработицы и количество новых рабочих мест. Коль эти показатели улучшаются, значит побочные эффекты от борьбы с инфляцией при помощи высоких ставок не критичны. Можно продолжать лечение. То, что получается одновременно снижать и инфляцию, и безработицу - редкая удача.
Спасибо, что напомнили. А то какое-то время не следил пристально за движениями и речами фрс , немного подзабыл и запутался в их играх со ставкой .
як фінмоніторинг та НАЗК змогли прогавити Крупу? з її статками? Чому керівники цих органів не покарані за це? Цитата: Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького.
За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів. Всі ці статки вона не внесла до свої щорічної декларації.