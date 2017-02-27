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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2024 21:05
Так и надо
Yuri_61 написав:
як фінмоніторинг та НАЗК змогли прогавити Крупу? з її статками?
. "Страж-птицам недосуг, они нянчатся с грузовиками и не дают паукам жрать мух."
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