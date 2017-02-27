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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11649116501165111652

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 34
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
12%
4
41,50-42,00
44%
15
42,00-42,50
21%
7
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:05

  Yuri_61 написав:як фінмоніторинг та НАЗК змогли прогавити Крупу? з її статками?

Так и надо. "Страж-птицам недосуг, они нянчатся с грузовиками и не дают паукам жрать мух."
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:37

  Yuri_61 написав:В той же час за кордон можна вивезти тільки бомжатську суму у 10 тис. євро на людину. А на інше спробуй отримати підтвердження. Не вийде. Бо долари купували в обмінках, а чеки з обмінок не є доказоми походження валюти.

переводиться в крипту і спокійно їдеш
закордоном знову переводиш в нал
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Xenon написав:переводиться в крипту і спокійно їдеш
закордоном знову переводиш в нал

От так просто в якийсь там захолустній Німеччині 6 лямів баксів без проблем переводиш в нал? :shock: Точно? :roll: Є досвід? :D Яким чином? Ідеш в дойчбанк і кажеш я в Україні накрав бабла перевів в крипту а тепер віддайте мені фіат через Ваш банк. Так треба казати?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:58

  Василь-Рівне написав:
  Xenon написав:переводиться в крипту і спокійно їдеш
закордоном знову переводиш в нал

От так просто в якийсь там захолустній Німеччині 6 лямів баксів без проблем переводиш в нал? :shock: Точно? :roll: Є досвід? :D Яким чином? Ідеш в дойчбанк і кажеш я в Україні накрав бабла перевів в крипту а тепер віддайте мені фіат через Ваш банк. Так треба казати?


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smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наведіть хоча б три призвища корупціонерів в Україні, які б відбули повністю поеарання за свою коупційну діяльність.
Впевнений ні одного призвища не згадаєте і не знайдете. Юлю сюди не туліть.
Тим більше, імхо, в Україні при Зеленському прийняли закони, які звільняють коупціонерів від кремінального покарання, лише невеликі штрафи відносно вкраденого корупціонерами.
Тому Тетяні Крупі нічого хвилюватися, а її синок теж це розуміє.
Мій висновок: це потакання корупціонерам нинішним і майбутнім: крадіть, відбудетесь відносно невеликим штрафом з вкраденого, вам навіть конфіскація не загрожує.
Дожилися. Докатилися.
Назовіть хоч одного корупціонера чиновника або депутата, у якого конфіскусали хоча би ним вкрадене - присвоєне?
Жодного прикладу не надасте.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 06 жов, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:04

smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

8) В ЄС без винятку всі корупційні кошти наших чиновників і депутатів з часом конфіскують, про це навіть не турбуйтеся. В ЄС треба доказати законне походження кожного євро. А як перейдуть на CBDC, то тим паче, зостануться наші корупціонери з голими ср@ками, навіть не сумнівайтеся.
Yuri_61
 
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