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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2024 21:05
Додано: Нед 06 жов, 2024 13:37
переводиться в крипту і спокійно їдеш
закордоном знову переводиш в нал
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
От так просто в якийсь там захолустній Німеччині 6 лямів баксів без проблем переводиш в нал? Точно? Є досвід? Яким чином? Ідеш в дойчбанк і кажеш я в Україні накрав бабла перевів в крипту а тепер віддайте мені фіат через Ваш банк. Так треба казати?
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:58
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Наведіть хоча б три призвища корупціонерів в Україні, які б відбули повністю поеарання за свою коупційну діяльність.
Впевнений ні одного призвища не згадаєте і не знайдете. Юлю сюди не туліть.
Тим більше, імхо, в Україні при Зеленському прийняли закони, які звільняють коупціонерів від кремінального покарання, лише невеликі штрафи відносно вкраденого корупціонерами.
Тому Тетяні Крупі нічого хвилюватися, а її синок теж це розуміє.
Мій висновок: це потакання корупціонерам нинішним і майбутнім: крадіть, відбудетесь відносно невеликим штрафом з вкраденого, вам навіть конфіскація не загрожує.
Дожилися. Докатилися.
Назовіть хоч одного корупціонера чиновника або депутата, у якого конфіскусали хоча би ним вкрадене - присвоєне?
Жодного прикладу не надасте.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 06 жов, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:04
smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В ЄС без винятку всі корупційні кошти наших чиновників і депутатів з часом конфіскують, про це навіть не турбуйтеся. В ЄС треба доказати законне походження кожного євро. А як перейдуть на CBDC, то тим паче, зостануться наші корупціонери з голими ср@ками, навіть не сумнівайтеся.
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