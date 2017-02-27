Yuri_61 написав:В той же час за кордон можна вивезти тільки бомжатську суму у 10 тис. євро на людину. А на інше спробуй отримати підтвердження. Не вийде. Бо долари купували в обмінках, а чеки з обмінок не є доказоми походження валюти.
переводиться в крипту і спокійно їдеш закордоном знову переводиш в нал
Xenon написав:переводиться в крипту і спокійно їдеш закордоном знову переводиш в нал
От так просто в якийсь там захолустній Німеччині 6 лямів баксів без проблем переводиш в нал? Точно? Є досвід? Яким чином? Ідеш в дойчбанк і кажеш я в Україні накрав бабла перевів в крипту а тепер віддайте мені фіат через Ваш банк. Так треба казати?
Xenon написав:переводиться в крипту і спокійно їдеш закордоном знову переводиш в нал
От так просто в якийсь там захолустній Німеччині 6 лямів баксів без проблем переводиш в нал? Точно? Є досвід? Яким чином? Ідеш в дойчбанк і кажеш я в Україні накрав бабла перевів в крипту а тепер віддайте мені фіат через Ваш банк. Так треба казати?
Наведіть хоча б три призвища корупціонерів в Україні, які б відбули повністю поеарання за свою коупційну діяльність. Впевнений ні одного призвища не згадаєте і не знайдете. Юлю сюди не туліть. Тим більше, імхо, в Україні при Зеленському прийняли закони, які звільняють коупціонерів від кремінального покарання, лише невеликі штрафи відносно вкраденого корупціонерами. Тому Тетяні Крупі нічого хвилюватися, а її синок теж це розуміє. Мій висновок: це потакання корупціонерам нинішним і майбутнім: крадіть, відбудетесь відносно невеликим штрафом з вкраденого, вам навіть конфіскація не загрожує. Дожилися. Докатилися. Назовіть хоч одного корупціонера чиновника або депутата, у якого конфіскусали хоча би ним вкрадене - присвоєне? Жодного прикладу не надасте.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 06 жов, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
Менше 10000 уо є досвід , більше дійсно немає.
Так менше 10000 не треба ніяких переводів в крипту і виведень в готівку... На кордоні декларуєш 9 999 у.є і спокійно ними користуєшся.
budivelnik написав:На кордоні декларуєш 9 999 у.є і спокійно ними користуєшся.
декларувати кошти і коштовності в еквіваленті до 10 к євро на одну особу непотрібно
1 Декларувати можете навіть 1 долар 2 Для того , щоб мати можливість безперешкодно користуватись готівкою - бажано її задекларувати 3 Для того щоб вивезти більше 10 000 - потрібні підтверджуючі документи НА ВСЮ СУМУ , а не тільки на перевищення над 10 000