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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11650116511165211653

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 34
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
12%
4
41,50-42,00
44%
15
42,00-42,50
21%
7
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:13

  smdtranz написав:
  Василь-Рівне написав:
  Xenon написав:переводиться в крипту і спокійно їдеш
закордоном знову переводиш в нал

От так просто в якийсь там захолустній Німеччині 6 лямів баксів без проблем переводиш в нал? :shock: Точно? :roll: Є досвід? :D Яким чином? Ідеш в дойчбанк і кажеш я в Україні накрав бабла перевів в крипту а тепер віддайте мені фіат через Ваш банк. Так треба казати?


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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:18

  Yuri_61 написав: за кордон можна вивезти тільки бомжатську суму у 10 тис. євро на людину. А на інше спробуй отримати підтвердження. Не вийде. Бо долари купували в обмінках,
а чеки з обмінок не є доказоми походження валюти.
доказом "походження валюти" є тільки "чеки з ФРС/ЕЦБ"
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:32

  Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.


есть куча сервисов перевода. открываешь телеграмм канал, пишешь менеджеру, надо перекинуть в тот или иной город нужную сумму. привозишь нал в обменку в Киеве, например. тебе дают адрес офиса, где забрать в нужном городе и код.
приезжаешь, называешь код, получаешь наличку. в Украине система перестановок за 0.1-0.3% работает давно и исправно. знаю, что так за границу в пределах 500к выводили.
точно так же и с криптовалютой. обменки крипты давно есть в любом крупном городе.
прям 6 млн не переводил, но, думаю, принципиальной разницы нету, кроме того, что Европа это вам не безопасная Украина, могут и ограбить, надо частями снимать.
если уже понтоваться до конца, то я в 2013 продавал биткоин, купленный по 80 баксов штука. а цена была в районе 200. знакомые собирали при моей помощи фермы в далеком 2012 году еще на HD7870, производительностью 250 мегахэш, вроде бы, каждая, про биткоин тогда знали только некоторые айтишники, а не все чистильщики обуви
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:50

  budivelnik написав:1 Декларувати можете навіть 1 долар
2 Для того , щоб мати можливість безперешкодно користуватись готівкою - бажано її задекларувати
...


Пытался как-то задекларировать в нашей таможне меньше 10 т. зелени, когда летел в командировку в Среднюю Азию с пересадкой, чтобы не иметь гемора НИ при пересадке, НИ на Востоке (который, как известно - "дело тонкое").
Таможенник - отморозился, мол, декларируется лишь больше 10 к.у.е, НО так как летели с товарищем и время уже шло к посадке - не стали доказывать свою правоту.
На обратном пути нас, правда обшманали что при вылете, что в Шереметьево на предмет наркоты (заглядывали даже в каждый кармашек бумажника, повытаскивав банк. карты).
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:54

  Миша-клиент написав:
  budivelnik написав:1 Декларувати можете навіть 1 долар
2 Для того , щоб мати можливість безперешкодно користуватись готівкою - бажано її задекларувати
...
Пытался как-то задекларировать в нашей таможне меньше 10 т. зелени, когда летел в командировку в Среднюю Азию с пересадкой, чтобы не иметь гемора НИ при пересадке, НИ на Востоке (который, как известно - "дело тонкое").
Таможенник - отморозился, мол, декларируется лишь больше 10 к.у.е, НО так как летели с товарищем и время уже шло к посадке - не стали доказывать свою правоту.
На обратном пути нас, правда обшманали что при вылете, что в Шереметьево на предмет наркоты (заглядывали даже в каждый кармашек бумажника, повытаскивав банк. карты).
Є море варіантів
Декларуєте
9900 доларів
і обручку вартістю в 101 долар ( при цьому бажано мати на неї чек з магазину :D )
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:00

smdtranz

За нал - НЕ купишь недвижимость в Зап. Европе, только со счета. И больше 10 т. нала - НЕ положишь там на счет.

Скорее всего, по предложенной схеме с криптой (в качестве расчетов по контрактам) - заводили бабки на офшор, отдавая налом здесь и с офшора - все перечисленное покупалось, оседали бабки на счетах за границей.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:04

budivelnik

Кроме нала - были и цепочка с крестиком, и обручалка, и паркер с золотым пером... Вот только чеков на них - не брал! : ) Все тщательно вписал в там. декларацию под шипение товарища, что опаздываем, НО таможенник оказался непреклонен, а к его начальнику бежать и доказывать свою правоту - уже не стал...
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:16

Миша-клиент
это уже лирика, вопрос был как получить в Европе деньги. знакомый покупал недавно квартиру в Болгарии, переведя на нужный адрес юсдт с Киева. а как там дальше — не знаю.
может и оффшор, может и еще как.
вся эта сфера настолько диджитализирована уже давно, что банки позавидуют.
smdtranz
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