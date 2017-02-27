Додано: Нед 06 жов, 2024 19:32

Василь-Рівне написав: smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де. Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.

есть куча сервисов перевода. открываешь телеграмм канал, пишешь менеджеру, надо перекинуть в тот или иной город нужную сумму. привозишь нал в обменку в Киеве, например. тебе дают адрес офиса, где забрать в нужном городе и код.приезжаешь, называешь код, получаешь наличку. в Украине система перестановок за 0.1-0.3% работает давно и исправно. знаю, что так за границу в пределах 500к выводили.точно так же и с криптовалютой. обменки крипты давно есть в любом крупном городе.прям 6 млн не переводил, но, думаю, принципиальной разницы нету, кроме того, что Европа это вам не безопасная Украина, могут и ограбить, надо частями снимать.если уже понтоваться до конца, то я в 2013 продавал биткоин, купленный по 80 баксов штука. а цена была в районе 200. знакомые собирали при моей помощи фермы в далеком 2012 году еще на HD7870, производительностью 250 мегахэш, вроде бы, каждая, про биткоин тогда знали только некоторые айтишники, а не все чистильщики обуви