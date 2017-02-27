Xenon написав:переводиться в крипту і спокійно їдеш закордоном знову переводиш в нал
От так просто в якийсь там захолустній Німеччині 6 лямів баксів без проблем переводиш в нал? Точно? Є досвід? Яким чином? Ідеш в дойчбанк і кажеш я в Україні накрав бабла перевів в крипту а тепер віддайте мені фіат через Ваш банк. Так треба казати?
Yuri_61 написав: за кордон можна вивезти тільки бомжатську суму у 10 тис. євро на людину. А на інше спробуй отримати підтвердження. Не вийде. Бо долари купували в обмінках, а чеки з обмінок не є доказоми походження валюти.
доказом "походження валюти" є тільки "чеки з ФРС/ЕЦБ"
Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
есть куча сервисов перевода. открываешь телеграмм канал, пишешь менеджеру, надо перекинуть в тот или иной город нужную сумму. привозишь нал в обменку в Киеве, например. тебе дают адрес офиса, где забрать в нужном городе и код. приезжаешь, называешь код, получаешь наличку. в Украине система перестановок за 0.1-0.3% работает давно и исправно. знаю, что так за границу в пределах 500к выводили. точно так же и с криптовалютой. обменки крипты давно есть в любом крупном городе. прям 6 млн не переводил, но, думаю, принципиальной разницы нету, кроме того, что Европа это вам не безопасная Украина, могут и ограбить, надо частями снимать. если уже понтоваться до конца, то я в 2013 продавал биткоин, купленный по 80 баксов штука. а цена была в районе 200. знакомые собирали при моей помощи фермы в далеком 2012 году еще на HD7870, производительностью 250 мегахэш, вроде бы, каждая, про биткоин тогда знали только некоторые айтишники, а не все чистильщики обуви
budivelnik написав:1 Декларувати можете навіть 1 долар 2 Для того , щоб мати можливість безперешкодно користуватись готівкою - бажано її задекларувати ...
Пытался как-то задекларировать в нашей таможне меньше 10 т. зелени, когда летел в командировку в Среднюю Азию с пересадкой, чтобы не иметь гемора НИ при пересадке, НИ на Востоке (который, как известно - "дело тонкое"). Таможенник - отморозился, мол, декларируется лишь больше 10 к.у.е, НО так как летели с товарищем и время уже шло к посадке - не стали доказывать свою правоту. На обратном пути нас, правда обшманали что при вылете, что в Шереметьево на предмет наркоты (заглядывали даже в каждый кармашек бумажника, повытаскивав банк. карты).
budivelnik написав:1 Декларувати можете навіть 1 долар 2 Для того , щоб мати можливість безперешкодно користуватись готівкою - бажано її задекларувати ...
Пытался как-то задекларировать в нашей таможне меньше 10 т. зелени, когда летел в командировку в Среднюю Азию с пересадкой, чтобы не иметь гемора НИ при пересадке, НИ на Востоке (который, как известно - "дело тонкое"). Таможенник - отморозился, мол, декларируется лишь больше 10 к.у.е, НО так как летели с товарищем и время уже шло к посадке - не стали доказывать свою правоту. На обратном пути нас, правда обшманали что при вылете, что в Шереметьево на предмет наркоты (заглядывали даже в каждый кармашек бумажника, повытаскивав банк. карты).
Є море варіантів Декларуєте 9900 доларів і обручку вартістю в 101 долар ( при цьому бажано мати на неї чек з магазину )
За нал - НЕ купишь недвижимость в Зап. Европе, только со счета. И больше 10 т. нала - НЕ положишь там на счет.
Скорее всего, по предложенной схеме с криптой (в качестве расчетов по контрактам) - заводили бабки на офшор, отдавая налом здесь и с офшора - все перечисленное покупалось, оседали бабки на счетах за границей.
Кроме нала - были и цепочка с крестиком, и обручалка, и паркер с золотым пером... Вот только чеков на них - не брал! : ) Все тщательно вписал в там. декларацию под шипение товарища, что опаздываем, НО таможенник оказался непреклонен, а к его начальнику бежать и доказывать свою правоту - уже не стал...
Миша-клиент это уже лирика, вопрос был как получить в Европе деньги. знакомый покупал недавно квартиру в Болгарии, переведя на нужный адрес юсдт с Киева. а как там дальше — не знаю. может и оффшор, может и еще как. вся эта сфера настолько диджитализирована уже давно, что банки позавидуют.
Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
1. навіщо одним платежем йти і виносити торбу з 6 лямами? (на крипті можуть полежати скільки треба) (але якщо дуже треба, то йце не проблема, так - робили, виносили) 2. обмінки звичайно не на кожному кроці, як і в Києві, але навіщо це? Років 15 міняю онлайн валюти на нал - ніяких проблем 3. ну і з криптою то для зовсім лінивих. а можна й заморочитись - відкрити фірму й рахунки в потрібних країнах. потім в країнах де нал - він відноситься людям, які роблять на ваші фірми платежі за здійснені послуги.(це дуже спрощено) Вуаля.
Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
Менше 10000 уо є досвід , більше дійсно немає.
Так менше 10000 не треба ніяких переводів в крипту і виведень в готівку... На кордоні декларуєш 9 999 у.є і спокійно ними користуєшся.[/quote]
Перед тим як описати ,як треба,читаємо яке питання і дана відповідь. Питання щодо крипти і обміннику та досвіду великої суми - досвід є на загальну суму в менше 10000 , автор питав чи є на форумі здорові люди які мільйон валютної готівки фізично проганяли через обмінник.