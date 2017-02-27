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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11651116521165311654

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 35
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
11%
4
41,50-42,00
43%
15
42,00-42,50
23%
8
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 06:03

  Xenon написав:
  Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.

1. навіщо одним платежем йти і виносити торбу з 6 лямами? (на крипті можуть полежати скільки треба)
(але якщо дуже треба, то йце не проблема, так - робили, виносили)
2. обмінки звичайно не на кожному кроці, як і в Києві, але навіщо це? Років 15 міняю онлайн валюти на нал - ніяких проблем
3. ну і з криптою то для зовсім лінивих. а можна й заморочитись - відкрити фірму й рахунки в потрібних країнах. потім в країнах де нал - він відноситься людям, які роблять на ваші фірми платежі за здійснені послуги.(це дуже спрощено) Вуаля.


Обмінником можна користуватися коли відчуваєш що з НСРД будуть найближчим часом.
Це дієво .
Спочатку купляєш крипту.
Потім її по частинах знімаєш.
Є комісія, проте з 6000000 уо навіть 5% , на виході більше 5000000% отримаєш різними частинами в будь-який час.
sens
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