Xenon написав:Василь-Рівне написав:smdtranz Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
1. навіщо одним платежем йти і виносити торбу з 6 лямами? (на крипті можуть полежати скільки треба)
(але якщо дуже треба, то йце не проблема, так - робили, виносили)
2. обмінки звичайно не на кожному кроці, як і в Києві, але навіщо це? Років 15 міняю онлайн валюти на нал - ніяких проблем
3. ну і з криптою то для зовсім лінивих. а можна й заморочитись - відкрити фірму й рахунки в потрібних країнах. потім в країнах де нал - він відноситься людям, які роблять на ваші фірми платежі за здійснені послуги.(це дуже спрощено) Вуаля.
Обмінником можна користуватися коли відчуваєш що з НСРД будуть найближчим часом.
Це дієво .
Спочатку купляєш крипту.
Потім її по частинах знімаєш.
Є комісія, проте з 6000000 уо навіть 5% , на виході більше 5000000% отримаєш різними частинами в будь-який час.