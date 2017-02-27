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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 06:03
Xenon написав: Василь-Рівне написав:smdtranz
Ще раз хто в танку. Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти 6 лямів баксів - так було? Чи просто диванний іксперт тикаючий рекламні картинки для тупорилого плєбса? Якщо що то ми купили біткоїни по 3800 колись і дещо ще встигли вивести а дещо вже проблематично але ми практики, а не диванні. Але може я чогось не знаю тому і допитуюсь хто практично знімав за кордоном без проблем мільйонні суми. Тільки без картинок будь ласка а реально як і де.
1. навіщо одним платежем йти і виносити торбу з 6 лямами? (на крипті можуть полежати скільки треба)
(але якщо дуже треба, то йце не проблема, так - робили, виносили)
2. обмінки звичайно не на кожному кроці, як і в Києві, але навіщо це? Років 15 міняю онлайн валюти на нал - ніяких проблем
3. ну і з криптою то для зовсім лінивих. а можна й заморочитись - відкрити фірму й рахунки в потрібних країнах. потім в країнах де нал - він відноситься людям, які роблять на ваші фірми платежі за здійснені послуги.(це дуже спрощено) Вуаля.
Обмінником можна користуватися коли відчуваєш що з НСРД будуть найближчим часом.
Це дієво .
Спочатку купляєш крипту.
Потім її по частинах знімаєш.
Є комісія, проте з 6000000 уо навіть 5% , на виході більше 5000000% отримаєш різними частинами в будь-який час.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:38
Миша-клиент написав: budivelnik написав:
1 Декларувати можете навіть 1 долар
2 Для того , щоб мати можливість безперешкодно користуватись готівкою - бажано її задекларувати
...
Пытался как-то задекларировать в нашей таможне меньше 10 т. зелени, когда летел в командировку в Среднюю Азию с пересадкой, чтобы не иметь гемора НИ при пересадке, НИ на Востоке (который, как известно - "дело тонкое").
При пересадке таможенный досмотр не проводится. Если не покидаете транзитную зону.
А чтоб не было проблем в пункте следования - декларировать надо при въезде к ним и в транзитной стране, покидая транзитную зону аэропорта. Вывозная декларация из Украины вряд ли кому будет интересна а при ввозе туда вам не откажут в желании задекларировать.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:10
Миша-клиент написав:
заглядывали даже в каждый кармашек бумажника, повытаскивав банк. карты
а шо справки о суммах на картах не потребовали? Вы(драгдилеры) по ярду уе на каждой везли походу
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:21
sens написав: Xenon написав: Василь-Рівне написав:
Ви зайшли в Берліні
в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти
обмінки звичайно не на кожному кроці, як і в Києві, але навіщо це? Років 15 міняю онлайн валюти на нал - ніяких проблем
Обмінником можна користуватися коли відчуваєш що з НСРД
будуть найближчим часом
чи з НСДАП ?...
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