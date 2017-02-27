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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11651116521165311654

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 35
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
11%
4
41,50-42,00
43%
15
42,00-42,50
23%
8
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:21

  sens написав:
  Xenon написав:
  Василь-Рівне написав: Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти


обмінки звичайно не на кожному кроці, як і в Києві, але навіщо це? Років 15 міняю онлайн валюти на нал - ніяких проблем

Обмінником можна користуватися коли відчуваєш що з НСРД будуть найближчим часом
чи з НСДАП ?...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:29

  Миша-клиент написав:smdtranz

За нал - НЕ купишь недвижимость в Зап. Европе, только со счета. И больше 10 т. нала - НЕ положишь там на счет.

Якось хмельницька мсешниця і купила і поклала значно більші суми. Це з останніх прикладів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:21

Що найбільше впливало на курс минулого тижня?

На міжбанківському валютному ринку другий тиждень поспіль зберігається баланс попиту і пропозиції за рахунок активного продажу валюти компаніями-експортерами аграрної продукції, а також IT-компаніями. Це дозволило Національному банку знизити обсяг щоденних валютних інтервенцій.

Минулого тижня він продав 721,15 млн доларів (на 35 млн доларів менше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,12 грн на позиції «бід» і 41,16 грн на позиції «оффер», тобто практично не змінилися порівняно з 27 вересня.

Стабільна ситуація на міжбанку спровокувала подальше падіння цінників на продаж готівкового долара. Ранком понеділка 30 вересня у столиці гуртові обмінні пункти продавали долар за ціною 41,53-41,55 грн, а ввечері у четвер 3 жовтня - вже по 41,43 грн.

Ще одним фактором, що суттєво вплинув на валютний ринок в країні, стало різке падіння євро до долара США на FOREX через ескалацію ситуації на Близькому Сході. За час від 30 вересня до 4 жовтня ціна євро до долара впала від 1,1208 до 1,0951.

Прогноз на цей тиждень

На поточний момент ситуація на міжбанківському валютному ринку виглядає відносно стабільною та контрольованою. За умови збереження режиму щоденних валютних інтервенцій Національному банку буде не складно продовжити утримувати курс безготівкового долара у межах 41,00-41,50 грн ще деякий час.

За умови стабільного безготівкового курса долара баланс попиту і пропозиції на готівковому ринку збережеться, а це, в свою чергу, означає, що цінники у гуртових обмінних пунктах продовжать коливання у межах 41,40-41,70 грн.

Що ж до курса євро на світовому валютному ринку FOREX, тут варто очікувати високої волатильності. Напруженість на Близькому Сході буде сприяти зміцненню долара, тобто у випадку посилення ескалації євро може продовжити падіння. У цьому випадку євровалюта в Україні буде дешевшати і надалі.
Ірина_
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