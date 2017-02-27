На міжбанківському валютному ринку другий тиждень поспіль зберігається баланс попиту і пропозиції за рахунок активного продажу валюти компаніями-експортерами аграрної продукції, а також IT-компаніями. Це дозволило Національному банку знизити обсяг щоденних валютних інтервенцій.
Минулого тижня він продав 721,15 млн доларів (на 35 млн доларів менше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,12 грн на позиції «бід» і 41,16 грн на позиції «оффер», тобто практично не змінилися порівняно з 27 вересня.
Стабільна ситуація на міжбанку спровокувала подальше падіння цінників на продаж готівкового долара. Ранком понеділка 30 вересня у столиці гуртові обмінні пункти продавали долар за ціною 41,53-41,55 грн, а ввечері у четвер 3 жовтня - вже по 41,43 грн.
Ще одним фактором, що суттєво вплинув на валютний ринок в країні, стало різке падіння євро до долара США на FOREX через ескалацію ситуації на Близькому Сході. За час від 30 вересня до 4 жовтня ціна євро до долара впала від 1,1208 до 1,0951.
Прогноз на цей тиждень
На поточний момент ситуація на міжбанківському валютному ринку виглядає відносно стабільною та контрольованою. За умови збереження режиму щоденних валютних інтервенцій Національному банку буде не складно продовжити утримувати курс безготівкового долара у межах 41,00-41,50 грн ще деякий час.
За умови стабільного безготівкового курса долара баланс попиту і пропозиції на готівковому ринку збережеться, а це, в свою чергу, означає, що цінники у гуртових обмінних пунктах продовжать коливання у межах 41,40-41,70 грн.
Що ж до курса євро на світовому валютному ринку FOREX, тут варто очікувати високої волатильності. Напруженість на Близькому Сході буде сприяти зміцненню долара, тобто у випадку посилення ескалації євро може продовжити падіння. У цьому випадку євровалюта в Україні буде дешевшати і надалі.
Yuri_61 написав:запрошую до обговорення дуже актуальної теми, це вам не суперечки про курс па45, 42 чи 37,4, це питання зараз стає актуальним, ще кілька місяців, може менше і час Х настане впровадження CBDC похоронять матрасні долари?
Yuri_61
давайте вже тут - може дозволять на правах оффтопу вихідного дня. бо в такому форматі питання має відношення до валютного курсу. хоча б в тому, що доларів наразі емітовано значно більше, ніж треба - й один з гіпотетичних шляхів для США вирішити це питання - запровадити якийсь обмін на нову валюту.
тоді вам доведеться презентувати, що таке CBDC. бо щоб це обговорювати, треба розуміти про що мова.
одне питання - в чому принципова відміні CBDC від звичайних грошей, емітованих центробанком в електронній формі?
можуть протухнути до певного дня, так і реформи Павлова не потрібно, можуть бути іменні, тільки на Васю Пупкіна, або цільові, лише на Мівіні та Балтійську кільку, тобто надати їм різних властивостей. Але валюта від слова цінність, питання в чому буде їх цінність, якщо емітент з ними може зробити що хоче в любий момент, хоч на нуль помножити.
За результатами вересня 2024 року темпи зростання ОВДП в обігу прискорились до 17,1% рік до року (у серпні +14,4%), й досягли позначки 1,72 трлн грн. За серпень Мінфін через ОВДП залучив 47.55 млрд грн, 510 млн дол та 84 млн євро. Сумарні погашення ОВДП всіх типів досягли 26,5 млрд грн.
📊Головними покупцями ОВДП стали банки, які наростили свої портфелі на 6,4% м.м (у серпні був +1,8% м.м) до 777,3 млрд грн. Досягнені домовленості Мінфіну, НБУ та банків щодо фінансування дефіциту бюджету вийшли у практичну площину. Окрім зниження дохідності по 3х місячним депсертифікатам, вже з 11 жовтня вступить в дію рішення НБУ щодо нормативів обов'язкового резервування (+5 в.п) та зобов'язання 60% частку обов’язкових резервів покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП, яке ще більше буде стимулювати купівлю гривневих ОВДП. Таким чином, у жовтні маємо побачити посилення тенденцій з купівлі ОВДП. 📊ОВДП фізичних осіб. Темпи зростання портфеля облігацій фізичних осіб продовжили сповільнюватись (+5% проти +6,3%м.м у серпні та +9,5%м.м у липні), але сам портфель досяг історичних максимумів 69,4 млрд грн (+3,3 млрд грн). Населення продовжує орієнтуватися на валютні ОВДП та якби не валютні погашення тенденція була б більш виразливою. Валютні ОВДП залишають свою привабливість на відміну від валютних депозитів. До речі, збільшення Військового збору до 5% ще більше буде переорієнтовувати "продвинуте" населення переходити з депозитів на ОВДП.
📊 Нерезиденти продовжують виходити з українських облігацій, їх портфель знизився до 24,5 млрд грн (-7,8% м.м, проти -14,3% м.м у серпні, річні темпи відтоку -46,9% р.р. й це найбільші темпи зниження з кінця 2017 року).
🧐У жовтні запланована дуже велика пачка погашень. По гривні буде погашення 43,5 млрд грн, по долару більш ніж 0,7 млрд дол.
🧐ОВДП виступають головним чинником фінансування дефіциту бюджету на поточний рік. НБУ розраховує, що банки можуть профінансувати 216 млрд грн через держ облігації. Але потрібно десь 350 млрд грн. Тож, Мінфін має вийти на мінімальні розміщення 17-20 млрд грн на тиждень, а краще по 20-25 млрд грн на тиждень. Головними покупцями залишаться банки, хоча населення та корпоративний сектор також не залишать цікавість до ОВДП.