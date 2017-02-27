чи з НСДАП ?...sens написав:
Обмінником можна користуватися коли відчуваєш що з НСРД будуть найближчим часом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:21
чи з НСДАП ?...
Додано: Пон 07 жов, 2024 12:29
Додано: Пон 07 жов, 2024 13:21
Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
На міжбанківському валютному ринку другий тиждень поспіль зберігається баланс попиту і пропозиції за рахунок активного продажу валюти компаніями-експортерами аграрної продукції, а також IT-компаніями. Це дозволило Національному банку знизити обсяг щоденних валютних інтервенцій.
Минулого тижня він продав 721,15 млн доларів (на 35 млн доларів менше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,12 грн на позиції «бід» і 41,16 грн на позиції «оффер», тобто практично не змінилися порівняно з 27 вересня.
Стабільна ситуація на міжбанку спровокувала подальше падіння цінників на продаж готівкового долара. Ранком понеділка 30 вересня у столиці гуртові обмінні пункти продавали долар за ціною 41,53-41,55 грн, а ввечері у четвер 3 жовтня - вже по 41,43 грн.
Ще одним фактором, що суттєво вплинув на валютний ринок в країні, стало різке падіння євро до долара США на FOREX через ескалацію ситуації на Близькому Сході. За час від 30 вересня до 4 жовтня ціна євро до долара впала від 1,1208 до 1,0951.
Прогноз на цей тиждень
На поточний момент ситуація на міжбанківському валютному ринку виглядає відносно стабільною та контрольованою. За умови збереження режиму щоденних валютних інтервенцій Національному банку буде не складно продовжити утримувати курс безготівкового долара у межах 41,00-41,50 грн ще деякий час.
За умови стабільного безготівкового курса долара баланс попиту і пропозиції на готівковому ринку збережеться, а це, в свою чергу, означає, що цінники у гуртових обмінних пунктах продовжать коливання у межах 41,40-41,70 грн.
Що ж до курса євро на світовому валютному ринку FOREX, тут варто очікувати високої волатильності. Напруженість на Близькому Сході буде сприяти зміцненню долара, тобто у випадку посилення ескалації євро може продовжити падіння. У цьому випадку євровалюта в Україні буде дешевшати і надалі.
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:28
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:41
можуть протухнути до певного дня, так і реформи Павлова не потрібно, можуть бути іменні, тільки на Васю Пупкіна, або цільові, лише на Мівіні та Балтійську кільку, тобто надати їм різних властивостей. Але валюта від слова цінність, питання в чому буде їх цінність, якщо емітент з ними може зробити що хоче в любий момент, хоч на нуль помножити.
Додано: Пон 07 жов, 2024 15:13
Андрій Шевчишин
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:07
Міжнародні резерви НБУ станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становили 38,9 млрд дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Як йдеться в повідомленні, така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.
"Ці операції частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів", - зазначили в НБУ.
Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 674,7 млн дол. США. З цієї суми:
603,6 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП;
60,0 млн дол. США – від Світового банку;
11,1 млн дол. США – від Банку розвитку Ради Європи.
Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 552,4 млн дол. США, з яких:
456,3 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
52,1 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
44,0 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,8 млн дол. США.
Чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 3 213,2 млн дол. США.
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