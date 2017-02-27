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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11651116521165311654

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 37
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
14%
5
41,50-42,00
43%
16
42,00-42,50
22%
8
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:21

  sens написав:
  Xenon написав:
  Василь-Рівне написав: Ви зайшли в Берліні в обмінку іксчейндж які там напевне на кожному кутку і без питань-проблем винесли звідти


обмінки звичайно не на кожному кроці, як і в Києві, але навіщо це? Років 15 міняю онлайн валюти на нал - ніяких проблем

Обмінником можна користуватися коли відчуваєш що з НСРД будуть найближчим часом
чи з НСДАП ?...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:29

  Миша-клиент написав:smdtranz

За нал - НЕ купишь недвижимость в Зап. Европе, только со счета. И больше 10 т. нала - НЕ положишь там на счет.

Якось хмельницька мсешниця і купила і поклала значно більші суми. Це з останніх прикладів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:21

Що найбільше впливало на курс минулого тижня?

На міжбанківському валютному ринку другий тиждень поспіль зберігається баланс попиту і пропозиції за рахунок активного продажу валюти компаніями-експортерами аграрної продукції, а також IT-компаніями. Це дозволило Національному банку знизити обсяг щоденних валютних інтервенцій.

Минулого тижня він продав 721,15 млн доларів (на 35 млн доларів менше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,12 грн на позиції «бід» і 41,16 грн на позиції «оффер», тобто практично не змінилися порівняно з 27 вересня.

Стабільна ситуація на міжбанку спровокувала подальше падіння цінників на продаж готівкового долара. Ранком понеділка 30 вересня у столиці гуртові обмінні пункти продавали долар за ціною 41,53-41,55 грн, а ввечері у четвер 3 жовтня - вже по 41,43 грн.

Ще одним фактором, що суттєво вплинув на валютний ринок в країні, стало різке падіння євро до долара США на FOREX через ескалацію ситуації на Близькому Сході. За час від 30 вересня до 4 жовтня ціна євро до долара впала від 1,1208 до 1,0951.

Прогноз на цей тиждень

На поточний момент ситуація на міжбанківському валютному ринку виглядає відносно стабільною та контрольованою. За умови збереження режиму щоденних валютних інтервенцій Національному банку буде не складно продовжити утримувати курс безготівкового долара у межах 41,00-41,50 грн ще деякий час.

За умови стабільного безготівкового курса долара баланс попиту і пропозиції на готівковому ринку збережеться, а це, в свою чергу, означає, що цінники у гуртових обмінних пунктах продовжать коливання у межах 41,40-41,70 грн.

Що ж до курса євро на світовому валютному ринку FOREX, тут варто очікувати високої волатильності. Напруженість на Близькому Сході буде сприяти зміцненню долара, тобто у випадку посилення ескалації євро може продовжити падіння. У цьому випадку євровалюта в Україні буде дешевшати і надалі.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:28

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:41

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:запрошую до обговорення дуже актуальної теми, це вам не суперечки про курс па45, 42 чи 37,4, це питання зараз стає актуальним, ще кілька місяців, може менше і час Х настане
впровадження CBDC похоронять матрасні долари?

Yuri_61

давайте вже тут - може дозволять на правах оффтопу вихідного дня. бо в такому форматі питання має відношення до валютного курсу. хоча б в тому, що доларів наразі емітовано значно більше, ніж треба - й один з гіпотетичних шляхів для США вирішити це питання - запровадити якийсь обмін на нову валюту.

тоді вам доведеться презентувати, що таке CBDC. бо щоб це обговорювати, треба розуміти про що мова.

одне питання - в чому принципова відміні CBDC від звичайних грошей, емітованих центробанком в електронній формі?

можуть протухнути до певного дня, так і реформи Павлова не потрібно, можуть бути іменні, тільки на Васю Пупкіна, або цільові, лише на Мівіні та Балтійську кільку, тобто надати їм різних властивостей. Але валюта від слова цінність, питання в чому буде їх цінність, якщо емітент з ними може зробити що хоче в любий момент, хоч на нуль помножити.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:13

Андрій Шевчишин

За результатами вересня 2024 року темпи зростання ОВДП в обігу прискорились до 17,1% рік до року (у серпні +14,4%), й досягли позначки 1,72 трлн грн. За серпень Мінфін через ОВДП залучив 47.55 млрд грн, 510 млн дол та 84 млн євро. Сумарні погашення ОВДП всіх типів досягли 26,5 млрд грн.

📊Головними покупцями ОВДП стали банки, які наростили свої портфелі на 6,4% м.м (у серпні був +1,8% м.м) до 777,3 млрд грн. Досягнені домовленості Мінфіну, НБУ та банків щодо фінансування дефіциту бюджету вийшли у практичну площину. Окрім зниження дохідності по 3х місячним депсертифікатам, вже з 11 жовтня вступить в дію рішення НБУ щодо нормативів обов'язкового резервування (+5 в.п) та зобов'язання 60% частку обов’язкових резервів покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП, яке ще більше буде стимулювати купівлю гривневих ОВДП. Таким чином, у жовтні маємо побачити посилення тенденцій з купівлі ОВДП.
📊ОВДП фізичних осіб. Темпи зростання портфеля облігацій фізичних осіб продовжили сповільнюватись (+5% проти +6,3%м.м у серпні та +9,5%м.м у липні), але сам портфель досяг історичних максимумів 69,4 млрд грн (+3,3 млрд грн). Населення продовжує орієнтуватися на валютні ОВДП та якби не валютні погашення тенденція була б більш виразливою. Валютні ОВДП залишають свою привабливість на відміну від валютних депозитів. До речі, збільшення Військового збору до 5% ще більше буде переорієнтовувати "продвинуте" населення переходити з депозитів на ОВДП.

📊 Нерезиденти продовжують виходити з українських облігацій, їх портфель знизився до 24,5 млрд грн (-7,8% м.м, проти -14,3% м.м у серпні, річні темпи відтоку -46,9% р.р. й це найбільші темпи зниження з кінця 2017 року).

🧐У жовтні запланована дуже велика пачка погашень. По гривні буде погашення 43,5 млрд грн, по долару більш ніж 0,7 млрд дол.

🧐ОВДП виступають головним чинником фінансування дефіциту бюджету на поточний рік. НБУ розраховує, що банки можуть профінансувати 216 млрд грн через держ облігації. Але потрібно десь 350 млрд грн. Тож, Мінфін має вийти на мінімальні розміщення 17-20 млрд грн на тиждень, а краще по 20-25 млрд грн на тиждень. Головними покупцями залишаться банки, хоча населення та корпоративний сектор також не залишать цікавість до ОВДП.



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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:07

Міжнародні резерви НБУ станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становили 38,9 млрд дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як йдеться в повідомленні, така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

"Ці операції частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів", - зазначили в НБУ.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 674,7 млн дол. США. З цієї суми:

603,6 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП;
60,0 млн дол. США – від Світового банку;
11,1 млн дол. США – від Банку розвитку Ради Європи.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 552,4 млн дол. США, з яких:

456,3 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
52,1 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
44,0 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,8 млн дол. США.

Чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 3 213,2 млн дол. США.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:53

  Ой+ написав:
  Миша-клиент написав:smdtranz

За нал - НЕ купишь недвижимость в Зап. Европе, только со счета. И больше 10 т. нала - НЕ положишь там на счет.

Якось хмельницька мсешниця і купила і поклала значно більші суми. Це з останніх прикладів.


Я же писал уже, как? -- напр., через оффшор(ную компанию)! Одно дело пытаться за лям или около того НАЛА купить "хатынку" в Европе ИЛИ положить их там на счет в банке, а совсем другое - купить (1) офшорную компанию с уставником, напр., в 1 тыс. баксов, разделенный на 100 тыс. акций по центу, которой другой оффшор перекинет по нескольким контрактам лям-другой в качестве расчетов (для оплаты "хатынки" и для последующих "инвестиций" в украинскую недвижимость), а здесь "хмельницька мсешниця" - рассчиталась налом из своей тумбочки!
ИЛИ же (2) - сразу купить "хатынку" НО не напрямую, а купив (самой ИЛИ с сородычи-доверенными друзьями/невестой сына) 100% акций оффшора, который и владеет приглянувшейся "хатынкой"!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 23:13

  Миша-клиент написав:ИЛИ же (2) - сразу купить "хатынку" НО не напрямую, а купив (самой ИЛИ с сородычи-доверенными друзьями/невестой сына) 100% акций оффшора, который и владеет приглянувшейся "хатынкой"!

Купить-то их официально как минуя банки? С пересичных уже за сотни тысяч гривень банки начинают требовать возможные и невозможные справки. Причём один раз при вносе наличкой, а потом ещё раз при попытке потратить. Хотя и могу поверить, что при суммах на три порядка больше официальных вопросов почему-то не возникает.
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