За результатами вересня 2024 року темпи зростання ОВДП в обігу прискорились до 17,1% рік до року (у серпні +14,4%), й досягли позначки 1,72 трлн грн. За серпень Мінфін через ОВДП залучив 47.55 млрд грн, 510 млн дол та 84 млн євро. Сумарні погашення ОВДП всіх типів досягли 26,5 млрд грн.



📊Головними покупцями ОВДП стали банки, які наростили свої портфелі на 6,4% м.м (у серпні був +1,8% м.м) до 777,3 млрд грн. Досягнені домовленості Мінфіну, НБУ та банків щодо фінансування дефіциту бюджету вийшли у практичну площину. Окрім зниження дохідності по 3х місячним депсертифікатам, вже з 11 жовтня вступить в дію рішення НБУ щодо нормативів обов'язкового резервування (+5 в.п) та зобов'язання 60% частку обов’язкових резервів покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП, яке ще більше буде стимулювати купівлю гривневих ОВДП. Таким чином, у жовтні маємо побачити посилення тенденцій з купівлі ОВДП.

📊ОВДП фізичних осіб. Темпи зростання портфеля облігацій фізичних осіб продовжили сповільнюватись (+5% проти +6,3%м.м у серпні та +9,5%м.м у липні), але сам портфель досяг історичних максимумів 69,4 млрд грн (+3,3 млрд грн). Населення продовжує орієнтуватися на валютні ОВДП та якби не валютні погашення тенденція була б більш виразливою. Валютні ОВДП залишають свою привабливість на відміну від валютних депозитів. До речі, збільшення Військового збору до 5% ще більше буде переорієнтовувати "продвинуте" населення переходити з депозитів на ОВДП.



📊 Нерезиденти продовжують виходити з українських облігацій, їх портфель знизився до 24,5 млрд грн (-7,8% м.м, проти -14,3% м.м у серпні, річні темпи відтоку -46,9% р.р. й це найбільші темпи зниження з кінця 2017 року).



🧐У жовтні запланована дуже велика пачка погашень. По гривні буде погашення 43,5 млрд грн, по долару більш ніж 0,7 млрд дол.



🧐ОВДП виступають головним чинником фінансування дефіциту бюджету на поточний рік. НБУ розраховує, що банки можуть профінансувати 216 млрд грн через держ облігації. Але потрібно десь 350 млрд грн. Тож, Мінфін має вийти на мінімальні розміщення 17-20 млрд грн на тиждень, а краще по 20-25 млрд грн на тиждень. Головними покупцями залишаться банки, хоча населення та корпоративний сектор також не залишать цікавість до ОВДП.



