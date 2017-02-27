RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11652116531165411655

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 40
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
13%
5
41,50-42,00
48%
19
42,00-42,50
20%
8
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:16

Миша-клиент в этой схеме важно понимать детали. Какие итоговые издержки по офшорной компании(открытие/обслуживание, транзакции) . Отчетность по КИК, если акционер-контролер офшора планирует покупать недвижимость
Denskor
 
Повідомлень: 11
З нами з: 08.10.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11652116531165411655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3466, 3467, 3468
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34671 37121904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 09:33
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13313162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23230269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12864)
09.10.2024 08:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.