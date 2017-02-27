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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11652116531165411655

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 41
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
46%
19
42,00-42,50
20%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:16

Миша-клиент в этой схеме важно понимать детали. Какие итоговые издержки по офшорной компании(открытие/обслуживание, транзакции) . Отчетность по КИК, если акционер-контролер офшора планирует покупать недвижимость
Denskor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:33

  Миша-клиент написав:
  moveton написав:
  Миша-клиент написав:ИЛИ же (2) - сразу купить "хатынку" НО не напрямую, а купив (самой ИЛИ с сородычи-доверенными друзьями/невестой сына) 100% акций оффшора, который и владеет приглянувшейся "хатынкой"!

Купить-то их официально как минуя банки? С пересичных уже за сотни тысяч гривень банки начинают требовать возможные и невозможные справки. Причём один раз при вносе наличкой, а потом ещё раз при попытке потратить. Хотя и могу поверить, что при суммах на три порядка больше официальных вопросов почему-то не возникает.

А прочитать "шевеля губами" - слаб0?!:
(на счет) "которой другой оффшор перекинет по нескольким контрактам лям-другой в качестве расчетов (для оплаты "хатынки" и для последующих "инвестиций" в украинскую недвижимость), а здесь "хмельницька мсешниця" - рассчиталась налом из своей тумбочки!" (оформив расписками, напр.).

Какие именно контракты?: например, те же роялти! (Вон, наш оранжевый президент по слухам узурпировал все авторские права на символы/эмблемы "оранжевого" майдана), мало ЛИ что она "со юристы" - смогла завести на баланс своего оффшора мусорного/переоцененного для последующей перепродажи по безналу "по спекулятивной цене"?!

в теорії так й є. а на практиці треба мати працюючий офшор. бо навіть у офшорів банки запитають, а що це за кошти, й просто кілька млн дол за послуги можуть не прокатити. з офшорами працюють системні компанії, де в штаті є юристи, фінансисти та інші.

насправді, оце фото дивану з долярами й показує, що не все так просто. тобто кеш заносять, а у людей немає каналів, як його легалізувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:34

  Shaman написав:[
насправді, оце фото дивану з долярами й показує, що не все так просто. тобто кеш заносять, а у людей немає каналів, як його легалізувати...


рано чи пізно, але всі незаконні оборутки з нерухомістю в країнах ЄС виявлять і "хатинки" з яхтами конфіскують у таки їх, як Крупа.
А коли перйдуть на CBDC, то жоден "паперовий" долар, який отриманий незаконним шляхом, але й навіть законним, але якщо не буде обгрунтуавання його походженя (а в 99% випадках так у пересічних такого обгрунтування не буде, бо квитанції з обмінок і кас банків - це не обгрунтовуючі документи).
З введенням CBDC, вангую, ті долари, що в матрасах, ба навіть, на рахунках у пересічних, пропадуть.
Не думаю, що й купівля золота допоможе позбутися паперових нічим необгрунтованих доларів.
Купівля нерухомості тільки зараз спішіть зробити, щоб не пропали ваші долари.
І вангую. що курс долара в Україні з введенням CBDC в США знизиться до 2 грн.
Але й по цьому курсу ви нічого не купите ніде.
Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Часу залишилося дуже мало.
Ще варіант, на всі долари купити біткоїни. Або пан, або пропав.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:33

  Yuri_61 написав:Не думаю, що й купівля золота допоможе позбутися паперових нічим необгрунтованих доларів.
Купівля нерухомості тільки зараз спішіть зробити, щоб не пропали ваші долари.
І вангую. що курс долара в Україні з введенням CBDC в США знизиться до 2 грн.
Але й по цьому курсу ви нічого не купите ніде.
Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Часу залишилося дуже мало.
Ще варіант, на всі долари купити біткоїни. Або пан, або пропав.

ніч не спав через ваші дописи. взяв ліхтар і пішов до груші, копати. тратимо все під ноль: всім бабам у родині цицьки пришиваємо, собі - золоті зуби у три ряди.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:45

  Yuri_61 написав:
І вангую. що курс долара в Україні з введенням CBDC в США знизиться до 2 грн.
Але й по цьому курсу ви нічого не купите ніде.
Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Часу залишилося дуже мало.
Ще варіант, на всі долари купити біткоїни. Або пан, або пропав.

Ви вже ванговали тут 37.4 , припинiть, не ваше це, займiться чимось iншим.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:20

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:
І вангую. що курс долара в Україні з введенням CBDC в США знизиться до 2 грн.
Але й по цьому курсу ви нічого не купите ніде.
Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Часу залишилося дуже мало.
Ще варіант, на всі долари купити біткоїни. Або пан, або пропав.

Ви вже ванговали тут 37.4 , припинiть, не ваше це, займiться чимось iншим.

37,4 буде. і 36 буде і 8 і 5.
Як до вас не дойде, що CBDC похоронить звичні долари, які знаходяться не на території США?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:21

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Yuri_61 написав:Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Викупити Фінанс.юа))
Стати його власником))

Цікаво, яка ціна питання? :)
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:47

  Yuri_61 написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:
І вангую. що курс долара в Україні з введенням CBDC в США знизиться до 2 грн.
Але й по цьому курсу ви нічого не купите ніде.
Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Часу залишилося дуже мало.
Ще варіант, на всі долари купити біткоїни. Або пан, або пропав.

Ви вже ванговали тут 37.4 , припинiть, не ваше це, займiться чимось iншим.

37,4 буде. і 36 буде і 8 і 5.
Як до вас не дойде, що CBDC похоронить звичні долари, які знаходяться не на території США?

Досить вже маячню постити.
75stasstas75
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