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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11653116541165511656>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 42
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
14%
6
41,50-42,00
45%
19
42,00-42,50
19%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:16

Миша-клиент в этой схеме важно понимать детали. Какие итоговые издержки по офшорной компании(открытие/обслуживание, транзакции) . Отчетность по КИК, если акционер-контролер офшора планирует покупать недвижимость
Denskor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:33

  Миша-клиент написав:
  moveton написав:
  Миша-клиент написав:ИЛИ же (2) - сразу купить "хатынку" НО не напрямую, а купив (самой ИЛИ с сородычи-доверенными друзьями/невестой сына) 100% акций оффшора, который и владеет приглянувшейся "хатынкой"!

Купить-то их официально как минуя банки? С пересичных уже за сотни тысяч гривень банки начинают требовать возможные и невозможные справки. Причём один раз при вносе наличкой, а потом ещё раз при попытке потратить. Хотя и могу поверить, что при суммах на три порядка больше официальных вопросов почему-то не возникает.

А прочитать "шевеля губами" - слаб0?!:
(на счет) "которой другой оффшор перекинет по нескольким контрактам лям-другой в качестве расчетов (для оплаты "хатынки" и для последующих "инвестиций" в украинскую недвижимость), а здесь "хмельницька мсешниця" - рассчиталась налом из своей тумбочки!" (оформив расписками, напр.).

Какие именно контракты?: например, те же роялти! (Вон, наш оранжевый президент по слухам узурпировал все авторские права на символы/эмблемы "оранжевого" майдана), мало ЛИ что она "со юристы" - смогла завести на баланс своего оффшора мусорного/переоцененного для последующей перепродажи по безналу "по спекулятивной цене"?!

в теорії так й є. а на практиці треба мати працюючий офшор. бо навіть у офшорів банки запитають, а що це за кошти, й просто кілька млн дол за послуги можуть не прокатити. з офшорами працюють системні компанії, де в штаті є юристи, фінансисти та інші.

насправді, оце фото дивану з долярами й показує, що не все так просто. тобто кеш заносять, а у людей немає каналів, як його легалізувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:33

  Yuri_61 написав:Не думаю, що й купівля золота допоможе позбутися паперових нічим необгрунтованих доларів.
Купівля нерухомості тільки зараз спішіть зробити, щоб не пропали ваші долари.
І вангую. що курс долара в Україні з введенням CBDC в США знизиться до 2 грн.
Але й по цьому курсу ви нічого не купите ніде.
Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Часу залишилося дуже мало.
Ще варіант, на всі долари купити біткоїни. Або пан, або пропав.

ніч не спав через ваші дописи. взяв ліхтар і пішов до груші, копати. тратимо все під ноль: всім бабам у родині цицьки пришиваємо, собі - золоті зуби у три ряди.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:21

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Yuri_61 написав:Швидко думайте, поки не пізно, куди прилаштувати долари і євро.
Викупити Фінанс.юа))
Стати його власником))

Цікаво, яка ціна питання? :)
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:ніч не спав через ваші дописи. взяв ліхтар і пішов до груші, копати. тратимо все під ноль: всім бабам у родині цицьки пришиваємо, собі - золоті зуби у три ряди.


Я теж зранку собі місця не можу знайти, гадаю, що робити з доларами.

Спочатку 96 рік міняли на 06, потім на сині... А тепер взагалі на CBDC якийсь... Мабуть дочекаюся до е-гривні
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 08:10

  Andrey2512 написав:
  whois2010 написав:ніч не спав через ваші дописи. взяв ліхтар і пішов до груші, копати. тратимо все під ноль: всім бабам у родині цицьки пришиваємо, собі - золоті зуби у три ряди.


Я теж зранку собі місця не можу знайти, гадаю, що робити з доларами.

Спочатку 96 рік міняли на 06, потім на сині... А тепер взагалі на CBDC якийсь... Мабуть дочекаюся до е-гривні
А зачеи менять один год на др.? Тогда и сундуки надо менять на новые, а то как то не престижно новый год бумажки, а сундук старого образца.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:24

  Игорь Алексеевич написав: А зачеи менять один год на др.? Тогда и сундуки надо менять на новые, а то как то не престижно новый год бумажки, а сундук старого образца.))

Потому что в Украине доллары до 96 (с маленькой мордой), 96-99, 01-06 и синие это 4 разные валюты с разными курсами приема и продажи. Вам, как завсегдатаю валютной ветки это естественно неизвестно - уровень ветки упал в грязь. Дядя Саша наверное в гробу переворачивается, если имеет возможность читать шо щас тут сейчас пишут. :shock:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jabba написав:Потому что в Украине доллары до 96 (с маленькой мордой), 96-99, 01-06 и синие это 4 разные валюты с разными курсами приема и продажи.
Но если в кармане 100дол, то по барабану каой курс. А если сумма приличная, то лучше их обменять на движ. или недвиж. имущество или тратить для своего удовольствия. А когда люди держат их годами на чёрный день, то этот день обяз.прийдёт и все эти дол. превратятся в обычные бумажки.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:43

  Игорь Алексеевич написав:
  jabba написав:Потому что в Украине доллары до 96 (с маленькой мордой), 96-99, 01-06 и синие это 4 разные валюты с разными курсами приема и продажи.
Но если в кармане 100дол, то по барабану каой курс. А если сумма приличная, то лучше их обменять на движ. или недвиж. имущество или тратить для своего удовольствия. А когда люди держат их годами на чёрный день, то этот день обяз.прийдёт и все эти дол. превратятся в обычные бумажки.((

Пошли с соткой 99 в обменку - и получили курс ниже чем на 2001. А в банках курс и так ниже или тревога или выходной или конец дня и банк уже фсе.
Другой пример - покупаете недвижимость - а продавец требует только синие. Едете менять с доплатой. Лучше уж в плановом порядке без убытков осуществлять ротацию долларов на бумажном носителе, тем более способов достаточно.
ЗЫ. И ни в какие бумажки доллары не превратятся. В Америке примут с 1914 года, по крайней мере в банке. То что в цене могут потерять - это да, инфляция. Но расскажите про это покупавшим недвигу в 2007-8 году. Они вам скажут что лучше сидели бы в долларе до сих пор, даже с 96 годом. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:44

Игорь Алексеевич сказал человек, который прогнозировал курс по 37,5 😂😂😂
Andrey2512
 
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